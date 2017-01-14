"Суонси" близок к покупке Олссена и Кэрролла

"Суонси" готовится расстаться с еще 10 миллионами фунтов, которые будут потрачены на приобретение крайнего защитника "Норвича" Мартина Олссена и полузащитника "Тоттенхэма".

Лишь в минувший четверг валлийский клуб объявил о приобретении вингера ПСВ и сборной Голландии Лусиано Нарсинха стоимостью 4 млн. фунтов. Однако на этом работа "лебедей" на трансферном рынке далеко не окончена.



В пятницу на своей пресс-конференции главный тренер "Суонси" Пол Клемент подтвердил, что его клуб продолжает переговоры с "Норвичем" относительно приобретения Олссена. 28-летний швед оценивается в 5 млн. фунтов.



Кроме того, как сообщает The Guardian, "лебеди" уже согласовали размер компенсации Кэрролла, который не является чужаком на "Либерти", с успехом проведя здесь сезон 2014/15 на правах аренды. В этой кампании 24-летний Том, собственный воспитанник "шпор", сыграл лишь один матч за команду Маурисио Почеттино.



Сообщается, что "Суонси" заплатит за Кэрролла 5 млн. фунтов, но в будущем за счет бонусов стоимость экс-игрока молодежной сборной Англии может вырасти до 9 млн.