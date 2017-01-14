Моуриньо видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что полузащитник Поль Погба может стать следующим капитаном команды.
В данный момент обладателем капитанской повязки "красных дьяволов" остается 31-летний Уэйн Руни, но насчет его перспектив в клубе и перспектив его заместителя Майкла Кэррика, которому и вовсе уже 35, есть большие сомнения.
Не исключено, что в будущем Моуриньо придется выбирать нового капитана, и на эту роль будет претендовать 23-летний Погба, который после своего возвращения на "Олд Траффорд" прошлым летом сыграл 27 матчей и забил шесть голов.
"Думаю, у него есть необходимая харизма, амбиции, дух. Он хороший профессионал. Обладая столь многими ингредиентами в столь молодом возрасте, думаю, он смог бы стать капитаном", — цитирует Моуриньо Sky Sports.
Также Жозе сообщил, что очень доволен игрой Поля в этом сезоне.
"Несправедливо говорить, что игрок должен всегда и над всеми доминировать. Он играет удивительно хорошо. Это несомненно. Но команда тоже играет хорошо. Я не ожидаю, что команда будет играть плохо, как и не ожидаю, что весь груз ляжет на плечи одного игрока — Поля или кого-либо еще. Я ожидаю, что команда будет играть хорошо, а Поль будет регулярно играть на уровне, который он демонстрирует сейчас", — добавил Моуриньо.
14.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
ну в команде крыс, капитанами и негры могут быть, ничего удивительного.
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Лучший полузащитник АПЛ.
только нищеброды пихают своих дешевых игроков, которых за пределами англии никто не знает
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через полтора года в китай съебется
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