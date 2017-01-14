Моуриньо видит в Погба будущего капитана "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что полузащитник Поль Погба может стать следующим капитаном команды.

В данный момент обладателем капитанской повязки "красных дьяволов" остается 31-летний Уэйн Руни, но насчет его перспектив в клубе и перспектив его заместителя Майкла Кэррика, которому и вовсе уже 35, есть большие сомнения.



Не исключено, что в будущем Моуриньо придется выбирать нового капитана, и на эту роль будет претендовать 23-летний Погба, который после своего возвращения на "Олд Траффорд" прошлым летом сыграл 27 матчей и забил шесть голов.



"Думаю, у него есть необходимая харизма, амбиции, дух. Он хороший профессионал. Обладая столь многими ингредиентами в столь молодом возрасте, думаю, он смог бы стать капитаном", — цитирует Моуриньо Sky Sports.



Также Жозе сообщил, что очень доволен игрой Поля в этом сезоне.



"Несправедливо говорить, что игрок должен всегда и над всеми доминировать. Он играет удивительно хорошо. Это несомненно. Но команда тоже играет хорошо. Я не ожидаю, что команда будет играть плохо, как и не ожидаю, что весь груз ляжет на плечи одного игрока — Поля или кого-либо еще. Я ожидаю, что команда будет играть хорошо, а Поль будет регулярно играть на уровне, который он демонстрирует сейчас", — добавил Моуриньо.