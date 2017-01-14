Венгер: "Надеюсь, Касорла еще сыграет в этом сезоне"

Санти Касорла Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил опасения, что полузащитник Санти Касорла может пропустить остаток сезона.

32-летний испанец находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Лудогорца" в октябре, когда он получил повреждение ахилла. Восстановление Санти сильно затянулось, и в декабре он был вынужден посетить Швецию для операции на сухожилии.

Венгер надеялся, что хирургическое вмешательство окончательно решит проблемы Касорлы и позволит тому вернуться в строй через два месяца. Однако Санти потребовалась повторная операция, и теперь Арсен не берется обещать, что Санти еще сыграет в этом сезоне.

"Санти далек от того, чтобы приступить к пробежкам. Он перенес небольшую процедуру, и сегодня мы встречаемся с медиками, чтобы проанализировать его состояние. В ближайшие шесть недель он совершенно точно будет недоступен".

"Сыграет ли он еще в этом сезоне? Я надеюсь на это, потому что как только он ступит на тренировочное поле, можно начинать отсчет шести недель, необходимых для подготовки. В данный момент он не достиг этого уровня. Надеюсь, через три-четыре недели это случится", — цитирует Венгера Daily Mail.


Метки Арсенал, Касорла, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 09:00

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  1. chelsea88 14.01.2017 09:41 # chelsea88
    Аснл - цирк уродов.

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  2. toledo 14.01.2017 09:20 # toledo
    Месяц они его лечили без операции. Сделали ее, прошёл месяц, херачут еще одну, что за долбоебы.

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  3. el-pistalero 14.01.2017 09:01 # el-pistalero
    поменяли стадион
    поменяли даже газоны
    забыли поменять тренера

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