Венгер: "Надеюсь, Касорла еще сыграет в этом сезоне"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер выразил опасения, что полузащитник Санти Касорла может пропустить остаток сезона.
32-летний испанец находится вне игры с матча Лиги Чемпионов против "Лудогорца" в октябре, когда он получил повреждение ахилла. Восстановление Санти сильно затянулось, и в декабре он был вынужден посетить Швецию для операции на сухожилии.
Венгер надеялся, что хирургическое вмешательство окончательно решит проблемы Касорлы и позволит тому вернуться в строй через два месяца. Однако Санти потребовалась повторная операция, и теперь Арсен не берется обещать, что Санти еще сыграет в этом сезоне.
"Санти далек от того, чтобы приступить к пробежкам. Он перенес небольшую процедуру, и сегодня мы встречаемся с медиками, чтобы проанализировать его состояние. В ближайшие шесть недель он совершенно точно будет недоступен".
"Сыграет ли он еще в этом сезоне? Я надеюсь на это, потому что как только он ступит на тренировочное поле, можно начинать отсчет шести недель, необходимых для подготовки. В данный момент он не достиг этого уровня. Надеюсь, через три-четыре недели это случится", — цитирует Венгера Daily Mail.
14.01.2017 09:00
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Аснл - цирк уродов.
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Месяц они его лечили без операции. Сделали ее, прошёл месяц, херачут еще одну, что за долбоебы.
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поменяли стадион
поменяли даже газоны
забыли поменять тренера
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