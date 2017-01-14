Диего Коста хочет уехать в Китай
Конфликт Диего Косты с тренерским штабом "Челси" может быть вызван вовсе не разногласиями относительно физической формы нападающего, а его желанием уехать в Китай.
Накануне вечером издание The Telegraph сообщило, что три последних дня Коста не тренировался с "синими" и теперь вынужден пропустить субботний выезд к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги. Предположительно, Диего пожаловался на проблемы со спиной, которые медики клубы сочли необоснованными.
Однако Sky Sports допускает, что проблема кроется совершенно в другом — в желании 28-летнего испанца покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.
Сообщается, что Коста получил баснословное предложение от новичка высшего китайского дивизиона "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который готов сделать Диего самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год — или 570 тыс. фунтов в неделю, что в три раза больше его нынешнего жалования в "Челси".
По информации Evening Standard, в пятницу агент лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги Жорже Мендеш провел встречу с президентом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", подтвердив желание своего клиента продолжить карьеру в Китае.
Протест Косты может поставить под сомнение его перспективы в лондонском клубе, который планировал предложить ему новый контракт — правда не столь роскошный, как в Китае. В любом случае, "синим" будет невероятно сложно устоять перед компенсацией, которую готов выплатить "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за Диего — свыше 80 млн. фунтов.
Тем временем, Sky Italy добавляет, что конфликт Косты и Антонио Конте на тренировочном поле закончился тем, что итальянский тренер крикнул вдогонку уходящему игроку: "Ну, и проваливай в Китай!"
14.01.2017 08:00
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Последние комментарии:
он сказал
Va fa'n'fica Vecchio schifoso
а журналюги подумали что в Китай
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контракт выбивает жирнее
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отлично играет в этом сезоне, самолично вытащил несколько матчей. если ситуация такая, как описано в статье, то дела чилси очень хуевы, ну и без мендеша тут не обошлось, небось в случае перехода сорвет нереальный куш.
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Диего! Диего! Диего!
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Китаёзы обоссали русского воришку.
Абрашка, привет из поднебесной!
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еще одна легенда синих
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типичный пинс
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Это нормально для зверя
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Наемник есть наемник. Где платят больше - туда и едет. Не стоит растраиваться. За вырученные деньги можно полтора Лукаки купить.
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удачи
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