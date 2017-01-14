Диего Коста хочет уехать в Китай

Диего Коста Конфликт Диего Косты с тренерским штабом "Челси" может быть вызван вовсе не разногласиями относительно физической формы нападающего, а его желанием уехать в Китай.

Накануне вечером издание The Telegraph сообщило, что три последних дня Коста не тренировался с "синими" и теперь вынужден пропустить субботний выезд к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги. Предположительно, Диего пожаловался на проблемы со спиной, которые медики клубы сочли необоснованными.

Однако Sky Sports допускает, что проблема кроется совершенно в другом — в желании 28-летнего испанца покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.

Сообщается, что Коста получил баснословное предложение от новичка высшего китайского дивизиона "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который готов сделать Диего самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год — или 570 тыс. фунтов в неделю, что в три раза больше его нынешнего жалования в "Челси".

По информации Evening Standard, в пятницу агент лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги Жорже Мендеш провел встречу с президентом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", подтвердив желание своего клиента продолжить карьеру в Китае.

Протест Косты может поставить под сомнение его перспективы в лондонском клубе, который планировал предложить ему новый контракт — правда не столь роскошный, как в Китае. В любом случае, "синим" будет невероятно сложно устоять перед компенсацией, которую готов выплатить "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за Диего — свыше 80 млн. фунтов.

Тем временем, Sky Italy добавляет, что конфликт Косты и Антонио Конте на тренировочном поле закончился тем, что итальянский тренер крикнул вдогонку уходящему игроку: "Ну, и проваливай в Китай!"


Метки Коста, Тяньцзинь Цюаньцзянь, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2017 08:00

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  1. el-pistalero 14.01.2017 08:50 # el-pistalero
    он сказал
    Va fa'n'fica Vecchio schifoso
    а журналюги подумали что в Китай

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  2. gio 14.01.2017 08:49 # gio
    контракт выбивает жирнее

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  3. liverfun 14.01.2017 08:49 # liverfun
    отлично играет в этом сезоне, самолично вытащил несколько матчей. если ситуация такая, как описано в статье, то дела чилси очень хуевы, ну и без мендеша тут не обошлось, небось в случае перехода сорвет нереальный куш.

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  4. toledo 14.01.2017 08:32 # toledo
    Диего! Диего! Диего!

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  5. shearer1 14.01.2017 08:31 # shearer1
    Китаёзы обоссали русского воришку.
    Абрашка, привет из поднебесной!

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  6. stretfordend 14.01.2017 08:30 # stretfordend
    еще одна легенда синих

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  7. mab 14.01.2017 08:23 # mab
    типичный пинс

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  8. theo-zm 14.01.2017 08:15 # theo-zm
    Это нормально для зверя

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  9. akadam 14.01.2017 08:06 # akadam
    Наемник есть наемник. Где платят больше - туда и едет. Не стоит растраиваться. За вырученные деньги можно полтора Лукаки купить.

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  10. puhovik-vengera 14.01.2017 08:00 # puhovik-vengera
    удачи

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