Диего Коста хочет уехать в Китай

Конфликт Диего Косты с тренерским штабом "Челси" может быть вызван вовсе не разногласиями относительно физической формы нападающего, а его желанием уехать в Китай.

Накануне вечером издание The Telegraph сообщило, что три последних дня Коста не тренировался с "синими" и теперь вынужден пропустить субботний выезд к "Лестеру" в рамках Премьер-Лиги. Предположительно, Диего пожаловался на проблемы со спиной, которые медики клубы сочли необоснованными.



Однако Sky Sports допускает, что проблема кроется совершенно в другом — в желании 28-летнего испанца покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно.



Сообщается, что Коста получил баснословное предложение от новичка высшего китайского дивизиона "Тяньцзинь Цюаньцзянь", который готов сделать Диего самым высокооплачиваемым футболистом мира с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год — или 570 тыс. фунтов в неделю, что в три раза больше его нынешнего жалования в "Челси".



По информации Evening Standard, в пятницу агент лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги Жорже Мендеш провел встречу с президентом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", подтвердив желание своего клиента продолжить карьеру в Китае.



Протест Косты может поставить под сомнение его перспективы в лондонском клубе, который планировал предложить ему новый контракт — правда не столь роскошный, как в Китае. В любом случае, "синим" будет невероятно сложно устоять перед компенсацией, которую готов выплатить "Тяньцзинь Цюаньцзянь" за Диего — свыше 80 млн. фунтов.



Тем временем, Sky Italy добавляет, что конфликт Косты и Антонио Конте на тренировочном поле закончился тем, что итальянский тренер крикнул вдогонку уходящему игроку: "Ну, и проваливай в Китай!"