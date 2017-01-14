Гвардиола поведал о ситуации с Компани и Жезусом

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сообщил последние новости относительно ситуации с капитаном Венсаном Компани и нападающим Габриэлем Жезусом.

Последний раз Компани выходил на поле еще 19 ноября, когда в матче против "Кристал Пэлас" он получил свою очередную травму — на сей раз связок колена. Однако на текущей неделе 30-летний защитник возобновил полноценные тренировки, и Гвардиола надеется, что скоро сможет рассчитывать на бельгийца.



"Я не знаю, сможет ли он вернуть свое место в основе. Это хороший вопрос. Мы не впервые говорим об этом. Хорошая новость в том, что он вернулся к тренировкам, и мы надеемся он будет оставаться в здравии долго, и тогда мы увидим, какому уровню он соответствует".



"Когда он в форме, то является игроком топ-уровня. Мы не можем отрицать, насколько хорош Венсан, но чтобы достичь этого уровня, требуется время. Каждому требуется время, когда отсутствуешь так долго. Он крепок духом и знает, в чем нуждается, но я бы не хотел подвергать его чрезмерному давлению".



"Ему нужны недели, недели и недели тренировок, а не просто выходить и играть матчи. Он не должен подвергать себя давлению, стараясь делать удивительные вещи. Он просто должен сосредоточиться на простых вещах, чтобы стать прежним игроком", — цитирует Гвардиола Sky Sports.



Также испанский тренер сообщил, что дебют Жезуса за "горожан" вновь откладывается из-за бюрократических формальностей.



"Он не может играть — не позволяют документы. Когда "Палмейрас" и FA решат проблемы, он сможет играть", — добавил Гвардиола.