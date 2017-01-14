Венгер отрицает предложение по Белотти

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер назвал "лживой" информацию об интересе его клуба к нападающему "Торино" Андреа Белотти.

На прошлой неделе спортивный директор "Торино" Джанлука Петрачи рассказал, что его клуб отклонил предложение "Арсенала" о покупке 23-летнего Белотти, поскольку 56 миллионов фунтов "не отражают реальной стоимости игрока".



В пятницу Венгеру пришлось опровергнуть эту информацию на традиционной пресс-конференции. По словам француза, у "канониров" нет даже необходимости в приобретении нападающего, поэтому все заявления Петрачи не соответствуют действительности.



"Вы ссылаетесь на лживую информацию. К нам возвращается Данни Уэлбек, мы можем рассчитывать на Оливье Жиру, Алексиса Санчеса, Тео Уолкотта и Лукаса Переса. У нас и так полно нападающих", - цитирует Венгера BBC.