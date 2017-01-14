21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы
В субботу 14 января восемью поединками стартует 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ 15:30 Онлайн-трансляция
"Тоттенхэм" неудержим в последние недели — шесть побед кряду с учетом всех соревнований, в том числе над лидирующим в Премьер-Лиге "Челси". Однако "шпорам" нужно проявить осторожность, ведь в прошлом сезоне именно осечка против "Вест Бромвича" фактически лишила команду Маурисио Почеттино шансов на титул. Пять из семи последних встреч этих соперников в рамках чемпионата завершились вничью.
Единственной потерей "Тоттенхэма" остается Эрик Ламела.
Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс отсутствует с травмой икроножной мышцы. Крис Брант и Джонатан Леко под вопросом.
ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00
В поисках своей первой победы на посту главного тренера "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс совершит выезд к своей бывшей команде. Большой Сэм, наверняка, надеется воспользоваться той нездоровой обстановкой, что сложилась в "Вест Хэме" в результате забастовки Димитри Пайе. Если "орлам" будет сопутствовать успех, "молотобойцы" вновь окажутся втянуты в борьбу за выживание. "Вест Хэм" ни разу не обыграл "Пэлас" дома в четырех последних встречах в рамках чемпионата.
"Вест Хэм" будет лишен Димитри Пайе, но Джеймс Коллинс и Сэм Байрам уже вернулись в строй. Мичейл Антонио под вопросом.
Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке оправился после ушиба плеча. Уилфрид Заха и Бакари Сако на Кубке Африки.
УОТФОРД — МИДЛСБРО 18:00
Всего одно очко в пяти последних матчах сильно пошатнуло позиции наставника "Уотфорда" Вальтера Маццарри. Если он быстро не исправит ситуацию, то рискует лишиться работы вслед за некоторыми своими коллегами из других клубов Премьер-Лиги. "Мидлсбро" в случае победы сможет поспособствовать этому, заодно догнав своего соперника по очкам. В шести последних встречах команд "шершни" не потерпели ни одного поражения.
К дебюту за "Уотфорд" готов арендованный у "Эвертона" полузащитник Том Клеверли. Эурельо Гомес, Хосе Холебас, Хуан Суньига, Валон Бехрами и Стефана Окака решили свои проблемы со здоровьем.
К трехматчевой дисквалификации приступает защитник "Мидлсбро" Даниэль Айала. Виктор Вальдес и Виктор Фишер оправились после болячек, но Антонио Барраган и Гастон Рамирес все еще травмированы. Надеется дебютировать за свой новый клуб Руди Гестед.
СУОНСИ — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция
Если "Арсенал" всерьез надеется догнать "Челси", то никакой другой результат, кроме победы, лондонцев не устроит. Проблема для "канониров" заключается в том, что их соперник будет воодушевлен приходом нового тренера — Пол Клемент дебютирует в Премьер-Лиге в качестве рулевого "Суонси". К тому же, "лебеди" выиграли три из пяти последних матчей против "Арсенала".
Защитник "Суонси" Нил Тэйлор сломал скулу на тренировке. Купленный у ПСВ Лусиано Нарсинх еще не восстановился после травмы икроножной мышцы.
После трех матчей отсутствия возвращается полузащитник "Арсенала" Месут Озил. Эктор Беллерин и Франсис Кокелен пополнили список потерь, в котором уже находятся Пер Мертезакер, Киран Гиббс, Мохамед Эльнени, Санти Касорла и Тео Уолкотт.
САНДЕРЛЕНД — СТОУК 18:00
После невыразительного начала сезона тренер "Стоука" Марк Хьюз несколько стабилизирован ситуацию, но отлично понимает, что этого недостаточно — особенно после разочаровывающего вылета из Кубка Англии от "Вулверхэмптона" на прошлой неделе. Ведущий борьбу за выживание "Сандерленд" постарается доставить максимум проблем сопернику, которому он ни разу не проиграл дома в рамках Премьер-Лиги — шесть побед и две ничьих.
Лазарет "Сандерленда" покинули Билли Джонс и Виктор Аничебе. Ламин Коне, Дидье Ндонг и Вахби Хазри уехали на Кубок Африки.
Нападающий "Стоука" Джонатан Уолтерс готовится к операции на колене. Мару Муньеса и Фил Бардсли тренировались всю неделю и могут сыграть в субботу. Рамадан Собхи, Вильфрид Бони и Маме Бирам Диуф на Кубке Африки.
ХАЛЛ — БОРНМУТ 18:00
Это будет дебют новоиспеченного наставника "Халла" Марку Силвы в Премьер-Лиге. Амбициозный португалец не побоялся принять команду, которую большинство называет главным претендентом на вылет. С помощью своих новичков "тигры" постараются преодолеть сопротивление "Борнмута", комфортно расположившегося в середине таблицы. Когда соперники встречались первый раз в рамках Премьер-Лиги в октябре, "вишенки" уверенно победили 6:1.
Накануне "Халл" получил усиление в лице купленного Эвандро и арендованного Умара Ниассе. Кертис Дэвис, Майкл Доусон, Джош Таймон и Джек Ливермор снова в строю.
"Борнмут" снова может рассчитывать на Райана Фрэйзера, оправившегося после травмы икроножной мышцы. Капитан Саймон Фрэнсис по-прежнему дисквалифицирован. Натан Аке досрочно вернулся в "Челси", а Макс Градель сейчас на Кубке Африки.
БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 18:00
Только "Челси" и "Тоттенхэм" в этом сезоне Премьер-Лиги одержали побед дома больше, чем "Бернли". "Бордовые" дома и на выезде — две совершенно разных команды, поэтому в субботу "Саутгемптону" придется несладко. "Святые" проиграли все три последних матча в Премьер-Лиге, но неплохо выступили в Кубке Лиги, минимально одолев "Ливерпуль" в середине недели. Обе предыдущих встречи команд завершились победами "святых".
"Бернли", вероятно, побережет Скотта Арфилда и Йоханна Берг Гудмундссона. Джордж Бойд и Джон Фланаган залечили небольшие болячки.
Полузащитнику "Саутгемптона" Стивену Дэвису предстоит фитнес-тест. Жозе Фонте по-прежнему отстранен от матчей команды.
ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция
Настоящей бомбой в преддверии этого матча стало известие о разногласиях нападающего "Челси" и лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги Диего Косты со своим тренером Антонио Конте. Остается посмотреть, как этот конфликт скажется на атмосфере в команде, которая в прошлом туре потерпела свое первое поражение с августа. Правда, "Лестер" выиграл только одну из девяти последних встреч с "синими" в рамках чемпионата, а девятой, победной, стал заключительный матч Жозе Моуриньо у руля лондонского клуба.
Снова готов играть за "Лестер" нападающий Джейми Варди, отбывший дисквалификацию. Леонардо Ульоа травмирован. Даниэль Амарти, Рияд Махрез и Ислам Слимани на Кубке Африки.
"Челси" предстоит решить, кем заменить Диего Косту в нападении. Натан Аке возвращен из аренды и может заменить в заявке дисквалифицированного Джона Терри.
14.01.2017 00:05
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Последние комментарии:
гпенсы негодуэ
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желаю побед всем командам
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Контингент поклонников лондонского «Челси» является пристанищем самых агрессивных фанатов футбольных клубов [за всю историю футбола в Англии]. В качестве критериев ранжирования порталом GibFootball приведены исторические факты, начиная от событий после основания первого профессионального дивизиона на Туманном Альбионе. Ни один другой клуб Англии не имел в рядах поклонников столько футбольных банд (включая расистские и националистические формирования), сколько их было у «Челси». На второй позиции рейтинга находится болельщицкое формирование клуба «Вест Хэм», а бронзовым призером рейтинга стали поклонники «Миллуолл», которые имели не лучшую репутацию в 60-ых годах минувшего века. В топе также фигурируют названия таких больших клубов, как «Арсенал», «Тоттенхэм» и более скромного «Куинс Парк Рейнджерс». Примечательно, что все названные клубы являются представителями столицы Британии. Но при этом именно поклонники «Челси», во многом благодаря событиям предыдущего века, заработали себе репутацию самых больших хулиганов Англии. Одной из самых знаменитых фан-группировок «синих» считается гильдия «The Chelsea Headhunters». Зафиксированы многочисленные случаи, когда фанаты «Челси» отлавливали поклонников других клубов, награждая несчастных кровавой улыбкой, стремящейся к мочкам ушей: впоследствии обезображивающий отпечаток, наносимый на лицо жертвы, был назван в честь авторов — улыбка «Челси» (она же «улыбка Глазго»).
Короли во всем
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Йобаный в рот, баба залетела...
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А ваще от косты будто удар под дых из-под тишка .
Не верю я в его бунт по поводу трансфера в Китай...но не может человек быть таким алчным и на полпути срулить из-за бабла. Дождись лета, докатай сезон и уходит за 100 млн....зачем такое чворить....тем паче фанаты любят, ты себя в грудь бьешь, Челси Алга, сила хуила!
Ждем крч вью Конте предматчевой, завтра полюбас об этом у него спросят. Имхо, просто провалил фитнес-тест. Не верю, что так мог Диего(душа компании) Коста поступить.
Но если правда - то пестец удар по команде. Но Конте рэспект, мужик с яйцами.
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будем смотреть
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Специально для тебя,Астер.
«На тренировках я наигрывал его на позиции центрального защитника», — говорит Конте о о потенциальной роли Аке в команде.
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день середняков
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Хз вообще как на это реагировать.Ну а Лестер должны и без него обыгрывать.
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Не, ну если костян посрался, ибо хочет в Китай сьебнуть и это все спецом, то грошь ему цена. Фанаты его имя распивают, а он чудит такое...
Хотя...это обычная утка, ничего нового
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Клаудио Раньери на предматчевой пресс-конференции: «Если нам придется отдать свой чемпионский титул, то я был бы рад передать его «Челси»».
Дедааа ...
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Ебать Конте топище. Не терпит выходки даже авторитетов. Наконец-то дисциплина и стабильность. Теперь никто и рот не раскроет по любому поводу. Батя блять!
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Батшуайи в старт.
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