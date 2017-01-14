21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 14 января восемью поединками стартует 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ БРОМВИЧ 15:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" неудержим в последние недели — шесть побед кряду с учетом всех соревнований, в том числе над лидирующим в Премьер-Лиге "Челси". Однако "шпорам" нужно проявить осторожность, ведь в прошлом сезоне именно осечка против "Вест Бромвича" фактически лишила команду Маурисио Почеттино шансов на титул. Пять из семи последних встреч этих соперников в рамках чемпионата завершились вничью.



Единственной потерей "Тоттенхэма" остается Эрик Ламела.



Защитник "Вест Бромвича" Джонни Эванс отсутствует с травмой икроножной мышцы. Крис Брант и Джонатан Леко под вопросом.



ВЕСТ ХЭМ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



В поисках своей первой победы на посту главного тренера "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс совершит выезд к своей бывшей команде. Большой Сэм, наверняка, надеется воспользоваться той нездоровой обстановкой, что сложилась в "Вест Хэме" в результате забастовки Димитри Пайе. Если "орлам" будет сопутствовать успех, "молотобойцы" вновь окажутся втянуты в борьбу за выживание. "Вест Хэм" ни разу не обыграл "Пэлас" дома в четырех последних встречах в рамках чемпионата.



"Вест Хэм" будет лишен Димитри Пайе, но Джеймс Коллинс и Сэм Байрам уже вернулись в строй. Мичейл Антонио под вопросом.



Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке оправился после ушиба плеча. Уилфрид Заха и Бакари Сако на Кубке Африки.



УОТФОРД — МИДЛСБРО 18:00



Всего одно очко в пяти последних матчах сильно пошатнуло позиции наставника "Уотфорда" Вальтера Маццарри. Если он быстро не исправит ситуацию, то рискует лишиться работы вслед за некоторыми своими коллегами из других клубов Премьер-Лиги. "Мидлсбро" в случае победы сможет поспособствовать этому, заодно догнав своего соперника по очкам. В шести последних встречах команд "шершни" не потерпели ни одного поражения.



К дебюту за "Уотфорд" готов арендованный у "Эвертона" полузащитник Том Клеверли. Эурельо Гомес, Хосе Холебас, Хуан Суньига, Валон Бехрами и Стефана Окака решили свои проблемы со здоровьем.



К трехматчевой дисквалификации приступает защитник "Мидлсбро" Даниэль Айала. Виктор Вальдес и Виктор Фишер оправились после болячек, но Антонио Барраган и Гастон Рамирес все еще травмированы. Надеется дебютировать за свой новый клуб Руди Гестед.



СУОНСИ — АРСЕНАЛ 18:00 Онлайн-трансляция



Если "Арсенал" всерьез надеется догнать "Челси", то никакой другой результат, кроме победы, лондонцев не устроит. Проблема для "канониров" заключается в том, что их соперник будет воодушевлен приходом нового тренера — Пол Клемент дебютирует в Премьер-Лиге в качестве рулевого "Суонси". К тому же, "лебеди" выиграли три из пяти последних матчей против "Арсенала".



Защитник "Суонси" Нил Тэйлор сломал скулу на тренировке. Купленный у ПСВ Лусиано Нарсинх еще не восстановился после травмы икроножной мышцы.



После трех матчей отсутствия возвращается полузащитник "Арсенала" Месут Озил. Эктор Беллерин и Франсис Кокелен пополнили список потерь, в котором уже находятся Пер Мертезакер, Киран Гиббс, Мохамед Эльнени, Санти Касорла и Тео Уолкотт.



САНДЕРЛЕНД — СТОУК 18:00



После невыразительного начала сезона тренер "Стоука" Марк Хьюз несколько стабилизирован ситуацию, но отлично понимает, что этого недостаточно — особенно после разочаровывающего вылета из Кубка Англии от "Вулверхэмптона" на прошлой неделе. Ведущий борьбу за выживание "Сандерленд" постарается доставить максимум проблем сопернику, которому он ни разу не проиграл дома в рамках Премьер-Лиги — шесть побед и две ничьих.



Лазарет "Сандерленда" покинули Билли Джонс и Виктор Аничебе. Ламин Коне, Дидье Ндонг и Вахби Хазри уехали на Кубок Африки.



Нападающий "Стоука" Джонатан Уолтерс готовится к операции на колене. Мару Муньеса и Фил Бардсли тренировались всю неделю и могут сыграть в субботу. Рамадан Собхи, Вильфрид Бони и Маме Бирам Диуф на Кубке Африки.



ХАЛЛ — БОРНМУТ 18:00



Это будет дебют новоиспеченного наставника "Халла" Марку Силвы в Премьер-Лиге. Амбициозный португалец не побоялся принять команду, которую большинство называет главным претендентом на вылет. С помощью своих новичков "тигры" постараются преодолеть сопротивление "Борнмута", комфортно расположившегося в середине таблицы. Когда соперники встречались первый раз в рамках Премьер-Лиги в октябре, "вишенки" уверенно победили 6:1.



Накануне "Халл" получил усиление в лице купленного Эвандро и арендованного Умара Ниассе. Кертис Дэвис, Майкл Доусон, Джош Таймон и Джек Ливермор снова в строю.



"Борнмут" снова может рассчитывать на Райана Фрэйзера, оправившегося после травмы икроножной мышцы. Капитан Саймон Фрэнсис по-прежнему дисквалифицирован. Натан Аке досрочно вернулся в "Челси", а Макс Градель сейчас на Кубке Африки.



БЕРНЛИ — САУТГЕМПТОН 18:00



Только "Челси" и "Тоттенхэм" в этом сезоне Премьер-Лиги одержали побед дома больше, чем "Бернли". "Бордовые" дома и на выезде — две совершенно разных команды, поэтому в субботу "Саутгемптону" придется несладко. "Святые" проиграли все три последних матча в Премьер-Лиге, но неплохо выступили в Кубке Лиги, минимально одолев "Ливерпуль" в середине недели. Обе предыдущих встречи команд завершились победами "святых".



"Бернли", вероятно, побережет Скотта Арфилда и Йоханна Берг Гудмундссона. Джордж Бойд и Джон Фланаган залечили небольшие болячки.



Полузащитнику "Саутгемптона" Стивену Дэвису предстоит фитнес-тест. Жозе Фонте по-прежнему отстранен от матчей команды.



ЛЕСТЕР — ЧЕЛСИ 20:30 Онлайн-трансляция



Настоящей бомбой в преддверии этого матча стало известие о разногласиях нападающего "Челси" и лучшего бомбардира этого сезона Премьер-Лиги Диего Косты со своим тренером Антонио Конте. Остается посмотреть, как этот конфликт скажется на атмосфере в команде, которая в прошлом туре потерпела свое первое поражение с августа. Правда, "Лестер" выиграл только одну из девяти последних встреч с "синими" в рамках чемпионата, а девятой, победной, стал заключительный матч Жозе Моуриньо у руля лондонского клуба.



Снова готов играть за "Лестер" нападающий Джейми Варди, отбывший дисквалификацию. Леонардо Ульоа травмирован. Даниэль Амарти, Рияд Махрез и Ислам Слимани на Кубке Африки.



"Челси" предстоит решить, кем заменить Диего Косту в нападении. Натан Аке возвращен из аренды и может заменить в заявке дисквалифицированного Джона Терри.