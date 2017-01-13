Диего Коста поссорился с Конте и не поехал на матч с "Лестером"

Диего Коста После ссоры с главным тренером "Челси" Антонио Конте нападающий Диего Коста оказался отстранен от участия в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера".

28-летний испанец великолепно проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги. До сих пор место Диего в стартовом составе "синих" не подвергалось никакому сомнению.

Однако изданию The Telegraph стало известно, что на текущей неделе Коста крупно поссорился с Конте. Предположительно, Диего пожаловался на дискомфорт в спине, что может быть следствием его прежних проблем с задней поверхностью бедра. Однако медицинский штаб "Челси" решил, что жалобы Косты необоснованны, и в этой конфликтной ситуации Конте занял сторону персонала.

В результате три последних дня Коста тренировался отдельно от команды, и Конте даже решил не брать своего бомбардира на субботний выезд.

Эта ситуация может поставить под вопрос будущее Косты, насчет которого "синие" недавно отклонили предложение из Китая, и которому они собирались предложить новый контракт.


Метки Конте, Коста, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 21:50

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  1. yamateh 13.01.2017 22:15 # yamateh
    С пивой пора завязывать.

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  2. dean-winchester 13.01.2017 22:11 # dean-winchester
    псина начала огрызаться. нужен педигри

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  3. shirokov15 13.01.2017 22:11 # shirokov15
    Скай пишет, что он просто фитнес-тест не прошёл, какая ещё ссора с Конте...

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  4. reeker 13.01.2017 22:10 # reeker
    Просто травма у чудака.Миха норм прикармливает.

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  5. chev11 13.01.2017 22:09 # chev11
    бгг, отбитое животное.

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  6. ryangiggs 13.01.2017 22:05 # ryangiggs
    Лисы не проиграют)

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  7. valmin 13.01.2017 22:03 # valmin
    "Радует" "уровень" Фапла..))) Изданию "стало известно" откуда же???)) а да... ОТ... ОТ.... Короче пох... !!! И тут из подворотни Гав, Гав, Гав..!!!))) Ой шавки дешёвые.. Оставьте в покое ФУТБОЛ...))) Что то мне это и в политике и в жизни "Напоминает"... Одно слово-Дебилы!!!

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  8. vertigo-92 13.01.2017 22:00 # vertigo-92
    минус чемпик, изи оформим к марту)

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  9. karandash 13.01.2017 21:58 # karandash
    мирись мирись и больше не дерись

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  10. gunars 13.01.2017 21:57 # gunars
    может у них роман, в котором педро мешает?))

    http://fapl.ru/posts/52349/

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  11. gunars 13.01.2017 21:55 # gunars
    неудивительно, не поделили что то гпенсы)))

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  12. melwood-lfc 13.01.2017 21:55 # melwood-lfc
    удачи

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  13. gameboy 13.01.2017 21:53 # gameboy
    два пса педигри не поделили?

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