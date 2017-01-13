Диего Коста поссорился с Конте и не поехал на матч с "Лестером"
После ссоры с главным тренером "Челси" Антонио Конте нападающий Диего Коста оказался отстранен от участия в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера".
28-летний испанец великолепно проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги. До сих пор место Диего в стартовом составе "синих" не подвергалось никакому сомнению.
Однако изданию The Telegraph стало известно, что на текущей неделе Коста крупно поссорился с Конте. Предположительно, Диего пожаловался на дискомфорт в спине, что может быть следствием его прежних проблем с задней поверхностью бедра. Однако медицинский штаб "Челси" решил, что жалобы Косты необоснованны, и в этой конфликтной ситуации Конте занял сторону персонала.
В результате три последних дня Коста тренировался отдельно от команды, и Конте даже решил не брать своего бомбардира на субботний выезд.
Эта ситуация может поставить под вопрос будущее Косты, насчет которого "синие" недавно отклонили предложение из Китая, и которому они собирались предложить новый контракт.
13.01.2017 21:50
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Последние комментарии:
С пивой пора завязывать.
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псина начала огрызаться. нужен педигри
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Скай пишет, что он просто фитнес-тест не прошёл, какая ещё ссора с Конте...
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Просто травма у чудака.Миха норм прикармливает.
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бгг, отбитое животное.
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Лисы не проиграют)
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"Радует" "уровень" Фапла..))) Изданию "стало известно" откуда же???)) а да... ОТ... ОТ.... Короче пох... !!! И тут из подворотни Гав, Гав, Гав..!!!))) Ой шавки дешёвые.. Оставьте в покое ФУТБОЛ...))) Что то мне это и в политике и в жизни "Напоминает"... Одно слово-Дебилы!!!
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минус чемпик, изи оформим к марту)
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мирись мирись и больше не дерись
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может у них роман, в котором педро мешает?))
http://fapl.ru/posts/52349/
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неудивительно, не поделили что то гпенсы)))
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удачи
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два пса педигри не поделили?
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