Диего Коста поссорился с Конте и не поехал на матч с "Лестером"

После ссоры с главным тренером "Челси" Антонио Конте нападающий Диего Коста оказался отстранен от участия в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера".

28-летний испанец великолепно проводит этот сезон, забив 14 голов и отдав пять результативных передач в рамках Премьер-Лиги. До сих пор место Диего в стартовом составе "синих" не подвергалось никакому сомнению.



Однако изданию The Telegraph стало известно, что на текущей неделе Коста крупно поссорился с Конте. Предположительно, Диего пожаловался на дискомфорт в спине, что может быть следствием его прежних проблем с задней поверхностью бедра. Однако медицинский штаб "Челси" решил, что жалобы Косты необоснованны, и в этой конфликтной ситуации Конте занял сторону персонала.



В результате три последних дня Коста тренировался отдельно от команды, и Конте даже решил не брать своего бомбардира на субботний выезд.



Эта ситуация может поставить под вопрос будущее Косты, насчет которого "синие" недавно отклонили предложение из Китая, и которому они собирались предложить новый контракт.