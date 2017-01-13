Депай — цель номер один "Лиона" на январь

Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио назвал вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая своей трансферной целью номер один на январь, но пока не приблизился к приобретению игрока.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что готов отпустить 22-летнего голландца — но только насовсем и по правильной цене. И "Лиона" надеется этим воспользоваться.



"Процесс идет. Мы продолжаем работать в этом направлении. Это требует времени, переговоров... Потому что покупать игроков сейчас непросто. Я доверяю президенту и надеюсь, он быстро добьется результата".



"Я сделал Мемфиса Депая своим приоритетом. Он мощный игрок, который забивает голы и хорошо исполняет стандарты. Рашид Геззаль уехал на Кубок Африки, а Мемфис знает, как играть на фланге. Он молодой игрок с огромным международным опытом и большим потенциалом".



"Я поклонник этого игрока, у него интересный профиль для нас, особенно если учитывать риск потери Рашида до конца сезона. Но нужно учитывать ряд вещей, включая цену", — цитирует Женезио The Guardian.



В пятницу утром стало известно, что "Лион" уже сделал свое предложение по Депаю в размере 13 миллионов фунтов, однако эта сумма не устроила "Юнайтед".



"Предложение, что мы получили, далеко от того, чтобы быть приемлемым для нас. Он наш игрок. Если ничего не произойдет, он останется одним из нас", — позже сообщил Моуриньо на пресс-конференции.