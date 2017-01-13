Депай — цель номер один "Лиона" на январь

Мемфис Депай Главный тренер "Лиона" Бруно Женезио назвал вингера "Манчестер Юнайтед" Мемфиса Депая своей трансферной целью номер один на январь, но пока не приблизился к приобретению игрока.

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуриньо уже неоднократно говорил, что готов отпустить 22-летнего голландца — но только насовсем и по правильной цене. И "Лиона" надеется этим воспользоваться.

"Процесс идет. Мы продолжаем работать в этом направлении. Это требует времени, переговоров... Потому что покупать игроков сейчас непросто. Я доверяю президенту и надеюсь, он быстро добьется результата".

"Я сделал Мемфиса Депая своим приоритетом. Он мощный игрок, который забивает голы и хорошо исполняет стандарты. Рашид Геззаль уехал на Кубок Африки, а Мемфис знает, как играть на фланге. Он молодой игрок с огромным международным опытом и большим потенциалом".

"Я поклонник этого игрока, у него интересный профиль для нас, особенно если учитывать риск потери Рашида до конца сезона. Но нужно учитывать ряд вещей, включая цену", — цитирует Женезио The Guardian.

В пятницу утром стало известно, что "Лион" уже сделал свое предложение по Депаю в размере 13 миллионов фунтов, однако эта сумма не устроила "Юнайтед".

"Предложение, что мы получили, далеко от того, чтобы быть приемлемым для нас. Он наш игрок. Если ничего не произойдет, он останется одним из нас", — позже сообщил Моуриньо на пресс-конференции.


Метки Депай, Лион, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 21:00

Количество просмотров Просмотров: 517

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. van-der-slav 13.01.2017 21:59 # van-der-slav
    20 и по рукам, 5 бонусами давайте

    (ответить)

  2. jack-4poker 13.01.2017 21:48 # jack-4poker
    да можно и даром это дно отдать

    (ответить)

  3. helicopter 13.01.2017 21:10 # helicopter
    25 млн фунтов это оптимальная для обеих сторон сумма

    (ответить)

  4. mancunia-planet 13.01.2017 21:02 # mancunia-planet
    удачи

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: