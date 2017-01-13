Агент Пайе проводит встречу с руководством "Вест Хэма"

Димитри Пайе Сегодня агент полузащитника Димитри Пайе встречается с совладельцем "Вест Хэма" Дэвидом Салливаном, чтобы помириться — или чтобы договориться о трансфере в "Марсель".

Напомним, накануне главный тренер "молотобойцев" Славен Билич сообщил, что Пайе наотрез отказался играть и тренироваться с командой. Чуть позже стало известно, что "Вест Хэм" отклонил предложение о покупке Димитри в размере чуть менее 20 миллионов фунтов.

Как стало известно The Telegraph, сегодня агент 29-летнего француза Жак-Оливье Огюст находится в Лондоне и намерен обсудить сложившуюся ситуацию с Салливаном. В данный момент клуб хочет сохранить своего плеймейкера минимум до конца сезона, тогда как сам Пайе жаждет уйти немедленно.

Добавим, что лишь в феврале Пайе заключил с "Вест Хэмом" новый контракт на пять с половиной лет, согласно которому его зарплата выросла до 120 тыс. фунтов. А в сентябре, после закрытия летнего трансферного окна, "молотобойцы" дополнительно выплатили Димитри 1 млн. фунтов в качестве бонуса за преданность клубу.


Метки Вест Хэм, Марсель, Пайе

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. helicopter 13.01.2017 20:35 # helicopter
    Кому он нахрен сдался по сути? Ну разве, что в МЮ. Там как раз игроков за 35 любят. Этакий свой Милан в АПЛ

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  2. dimon70 13.01.2017 20:27 # dimon70
    Тёзке надо было летом с этого молотзавода уходить,пока был на пике.а сейчас будут проблемки

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  3. slip 13.01.2017 20:26 # slip
    защеканил посреди сезона.

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  4. ganinilyha 13.01.2017 20:01 # ganinilyha
    В Марсель ахаха

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  5. shliko 13.01.2017 20:01 # shliko
    Надо в Челси на лавку бле

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