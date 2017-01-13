Агент Пайе проводит встречу с руководством "Вест Хэма"

Сегодня агент полузащитника Димитри Пайе встречается с совладельцем "Вест Хэма" Дэвидом Салливаном, чтобы помириться — или чтобы договориться о трансфере в "Марсель".

Напомним, накануне главный тренер "молотобойцев" Славен Билич сообщил, что Пайе наотрез отказался играть и тренироваться с командой. Чуть позже стало известно, что "Вест Хэм" отклонил предложение о покупке Димитри в размере чуть менее 20 миллионов фунтов.



Как стало известно The Telegraph, сегодня агент 29-летнего француза Жак-Оливье Огюст находится в Лондоне и намерен обсудить сложившуюся ситуацию с Салливаном. В данный момент клуб хочет сохранить своего плеймейкера минимум до конца сезона, тогда как сам Пайе жаждет уйти немедленно.



Добавим, что лишь в феврале Пайе заключил с "Вест Хэмом" новый контракт на пять с половиной лет, согласно которому его зарплата выросла до 120 тыс. фунтов. А в сентябре, после закрытия летнего трансферного окна, "молотобойцы" дополнительно выплатили Димитри 1 млн. фунтов в качестве бонуса за преданность клубу.