"Кристал Пэлас" приобрел Шлюппа

"Кристал Пэлас" официально объявил о приобретении вингера "Лестера" Джеффри Шлюппа стоимостью около 12 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне сезоне Шлюпп провел 24 матча в рамках Премьер-Лиги и помог "лисам" завоевать чемпионский титул. Однако в этой кампании Джеффри отметился лишь одним появлением в старте в рамках чемпионата.



Отсутствие игровой практики подтолкнуло 24-летнего Шлюппа к переходу в "Кристал Пэлас", чей новый тренер Сэм Эллардайс активно ищет усиление на вторую половину сезона.



Таким образом, Джеффри, не попавший в заявку сборной Ганы для участия в Кубке Африки, стал первым новичком "орлов" при Эллардайсе. Контракт Шлюппа, находившегося в системе "Лестера" с 13 лет, рассчитан на четыре с половиной года.