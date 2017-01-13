"Кристал Пэлас" приобрел Шлюппа

Джеффри Шлюпп "Кристал Пэлас" официально объявил о приобретении вингера "Лестера" Джеффри Шлюппа стоимостью около 12 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне сезоне Шлюпп провел 24 матча в рамках Премьер-Лиги и помог "лисам" завоевать чемпионский титул. Однако в этой кампании Джеффри отметился лишь одним появлением в старте в рамках чемпионата.

Отсутствие игровой практики подтолкнуло 24-летнего Шлюппа к переходу в "Кристал Пэлас", чей новый тренер Сэм Эллардайс активно ищет усиление на вторую половину сезона.

Таким образом, Джеффри, не попавший в заявку сборной Ганы для участия в Кубке Африки, стал первым новичком "орлов" при Эллардайсе. Контракт Шлюппа, находившегося в системе "Лестера" с 13 лет, рассчитан на четыре с половиной года.


Метки Кристал Пэлас, Лестер, трансферы, Шлюпп

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 19:50

Количество просмотров Просмотров: 623

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  1. gameboy 13.01.2017 20:42 # gameboy
    АДМИН, ПОЧЕМУ НА ШЛЮША ССАТЬ НЕЛЬЗЯ?

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  2. staryi-eblan 13.01.2017 20:41 # staryi-eblan
    Интересно, за какую команду Апл он/оно болел/болело бы?

    https://www.youtube.com/watch?v=f1Qm_rta0Og

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  3. imf-tau 13.01.2017 20:31 # imf-tau
    Новость для фан-сайта КП.

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  4. januzaj00 13.01.2017 20:05 # januzaj00
    Даже у шлюши есть медаль АПЛ

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  5. shliko 13.01.2017 20:04 # shliko
    Короче удачи напихать скаму в очачу

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  6. dean-winchester 13.01.2017 20:00 # dean-winchester
    Эй давничи, есть кто на ласте сидит?

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  7. dnb 13.01.2017 19:55 # dnb
    ах ты моя шлюпочка

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  8. staryi-eblan 13.01.2017 19:52 # staryi-eblan
    Оксана, детка, шлюппни меня

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