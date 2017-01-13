"Кристал Пэлас" приобрел Шлюппа
"Кристал Пэлас" официально объявил о приобретении вингера "Лестера" Джеффри Шлюппа стоимостью около 12 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне сезоне Шлюпп провел 24 матча в рамках Премьер-Лиги и помог "лисам" завоевать чемпионский титул. Однако в этой кампании Джеффри отметился лишь одним появлением в старте в рамках чемпионата.
Отсутствие игровой практики подтолкнуло 24-летнего Шлюппа к переходу в "Кристал Пэлас", чей новый тренер Сэм Эллардайс активно ищет усиление на вторую половину сезона.
Таким образом, Джеффри, не попавший в заявку сборной Ганы для участия в Кубке Африки, стал первым новичком "орлов" при Эллардайсе. Контракт Шлюппа, находившегося в системе "Лестера" с 13 лет, рассчитан на четыре с половиной года.
13.01.2017 19:50
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АДМИН, ПОЧЕМУ НА ШЛЮША ССАТЬ НЕЛЬЗЯ?
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Интересно, за какую команду Апл он/оно болел/болело бы?
https://www.youtube.com/watch?v=f1Qm_rta0Og
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Новость для фан-сайта КП.
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Даже у шлюши есть медаль АПЛ
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Короче удачи напихать скаму в очачу
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Эй давничи, есть кто на ласте сидит?
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ах ты моя шлюпочка
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Оксана, детка, шлюппни меня
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