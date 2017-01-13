Моуриньо и Клопп сравнили себя друг с другом

Юрген Клопп и Жозе Моуриньо В преддверии очного матча на "Олд Траффорд" Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Юрген Клопп из "Ливерпуля" сравнили себя друг с другом.

В воскресенье в Манчестере сойдутся двое преследователей лидирующего в Премьер-Лиге "Челси". Добавляет интереса этому матчу и тренерское противостояние, по поводу чего высказались оба специалиста.

"Жозе — это высший уровень, он всегда стремится побеждать. В этом нет ничего нового, и это не должно нас удивлять. Мы оба умеем одинаково злиться, но мы хотим выйти и добиться результата, только и всего", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Моуриньо согласился, что кое в чем они похожи с Клоппом, однако себя португалец считает более спокойным тренером.

"Вероятно, у нас есть некоторые похожие черты. Но у нас совершенно точно есть и другие качества, которые делают нас действительно разными людьми и тренерами".

"Думаю, он предвкушает этот матч так же сильно, как и я. Он мотивирован, как и я. Не уверен, что он так же спокоен, как и я. Но это лишь очередной большой матч в наших карьерах".

"Каждый обладает своей собственной индивидуальностью и стилем тренерской работы и руководства. Как и любой другой тренер, я люблю побеждать", — заявил Моуриньо.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Премьер-Лига, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 19:00

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  1. j-silver 13.01.2017 19:13 # j-silver
    Похожи лишь тем, что оба в тени Конте

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  2. liverfun 13.01.2017 19:05 # liverfun
    клопп учтиво говорит о сопернике, когда ему задают вопрос, мавриний же - он, я, я, я

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