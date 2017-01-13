Матип, Хендерсон и Коутиньо могут сыграть с "Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что надеется задействовать Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Филиппе Коутиньо, которые еще недавно были травмированы, в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

По информации Liverpool Echo, Хендерсон и Коутиньо, сыгравший полчаса против "Саутгемптона" в минувшую среду в Кубке Лиги, претендуют на появление с первых минут в предстоящем матче, тогда как для Матипа место среди запасных — лучшее, на что он может надеяться в воскресенье.



"Все они тренировались вчера, поэтому посмотрим на их состояние, прежде чем мы будет принимать решения. Мы должны подождать — последний матч был лишь два дня назад, поэтому мы должны посмотреть, как игроки будут себя чувствовать, прежде чем мы будем определять стартовый состав. Но они значительно ближе к выходу на поле, нежели в преддверии какого-либо матча в предыдущие недели".



"Когда Фил не играет, тебе всегда не хватает его креативности, его умения завершать атаки и всего такого. То же самое с Хендо, но в другой роли. Когда они недоступны, нам приходится искать другое решение. Мы весьма неплохо справлялись с этим в последние недели", — сообщил Клопп.