Матип, Хендерсон и Коутиньо могут сыграть с "Юнайтед"

Филиппе Коутиньо и Джордан Хендерсон Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что надеется задействовать Жоэля Матипа, Джордана Хендерсона и Филиппе Коутиньо, которые еще недавно были травмированы, в воскресном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед".

По информации Liverpool Echo, Хендерсон и Коутиньо, сыгравший полчаса против "Саутгемптона" в минувшую среду в Кубке Лиги, претендуют на появление с первых минут в предстоящем матче, тогда как для Матипа место среди запасных — лучшее, на что он может надеяться в воскресенье.

"Все они тренировались вчера, поэтому посмотрим на их состояние, прежде чем мы будет принимать решения. Мы должны подождать — последний матч был лишь два дня назад, поэтому мы должны посмотреть, как игроки будут себя чувствовать, прежде чем мы будем определять стартовый состав. Но они значительно ближе к выходу на поле, нежели в преддверии какого-либо матча в предыдущие недели".

"Когда Фил не играет, тебе всегда не хватает его креативности, его умения завершать атаки и всего такого. То же самое с Хендо, но в другой роли. Когда они недоступны, нам приходится искать другое решение. Мы весьма неплохо справлялись с этим в последние недели", — сообщил Клопп.


Метки Коутиньо, Ливерпуль, Матип, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 18:00

Количество просмотров Просмотров: 796

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 13.01.2017 19:14 # blackdreamer
    скамовские шлюшки уже сжали очко
    будут писать ферги что бы купил побольше пеночек и голов с метровых офсайдов все в стиле мю

    (ответить)

  2. fanat-united 13.01.2017 19:07 # fanat-united
    всё равно соснут

    (ответить)

  3. manutd-20champ 13.01.2017 18:46 # manutd-20champ
    не поможет

    (ответить)

  4. mu-king 13.01.2017 18:41 # mu-king
    лучше так чем потом не ноили что у нас не было травмированых пидров

    (ответить)

  5. mancunia-planet 13.01.2017 18:35 # mancunia-planet
    ну ежели Ливер победит поставлю Мавра на аву, но такого не будет
    МЮ сильнее во всех отношениях сейчас

    (ответить)

  6. scouser2005 13.01.2017 18:28 # scouser2005
    Забейте манкам гвоздь в гроб...

    (ответить)

  7. el-pistalero 13.01.2017 18:08 # el-pistalero
    нахой цаплю

    (ответить)

  8. redstyle 13.01.2017 18:06 # redstyle
    И тут у скама очко ёкнуло...

    (ответить)

  9. liverfun 13.01.2017 18:06 # liverfun
    норм, надеюсь все выйдут и сыграют в свой лучший футбол. неплохо бы победить

    (ответить)

  10. bes-ter 13.01.2017 18:00 # bes-ter
    Поболеем за Юнайтед!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: