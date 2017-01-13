"Борнмут" не обращался насчет Терри

Рулевой "Борнмута" Эдди Хау опроверг слухи о своем интересе к капитану "Челси" Джону Терри.

Ранее на текущей неделе "вишенки" досрочно вернули на "Стэмфорд Бридж" Натана Аке, после чего, если верить прессе, сделали запрос насчет доступности Терри для аренды на вторую половину этого сезона.



Также некоторые издания сообщали, что Хау планирует лично встретиться с 36-летним защитником, чтобы убедить того перейти в "Борнмут". Однако все эти слухи не соответствуют действительности.



"Нет, это неправда. Никаких переговоров с "Челси" нет, совершенно никаких. Я отношусь с огромным уважением к Джону Терри как к футболисту, он один из моих любимых центральных защитников всех времен".



"Когда я сам играл и искал тех, кому бы я хотел подражать, и к кому хотел бы приблизиться, то он был одним из таких. Однако мы не ведем переговоров и не встречаемся. Ничего", — цитирует Хау Sky Sports.