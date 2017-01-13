Венгер не верит, что судьба Озила в его руках

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер не верит, что от его будущего в клубе зависит судьба переговоров с плеймейкером Месутом Озилом.

Как известно, действующий контракт 28-летнего немца с "канонирами" истекает уже через 18 месяцев. На прошлой неделе Месут сообщил, что не подпишет новый договор, пока со своим будущим не определится Венгер.



Это заявление Месута журналисты интерпретировали как своеобразный посыл: если Арсен покинет "Эмирейтс" по окончании сезона, за ним проследует и самый звездный игрок "Арсенала".



Однако сам француз сомневается, что от его решения зависит судьба переговоров с Озилом. По словам Венгера, он едва ли сыграет решающую роль в диалоге с чемпионом Мира.



"Думаю, его слова интерпретировали немного неправильно. Мне кажется, он просто хочет знать, что произойдет на тренерском мостике по окончании сезона".



"От этого, безусловно, зависит его решение, но не думаю, что целиком и полностью. Надеюсь, в скором времени мы придем к согласию", - сообщил Венгер Daily Mirror.