Эвандро и Ниассе перешли в "Халл"

"Халл" пополнился двумя новичками, арендовав у "Эвертона" нападающего Умара Ниассе и купив у "Порту" полузащитника Эвандро.

Напомним, Ниассе приехал в Англию лишь год, сменив московский "Локомотив" на "Эвертон". Рональд Куман, заступивший на тренерский мостик "ирисок" прошлым летом, сразу же указал на дверь сенегальцу, но тот не смог подыскать для себя клуб и первую половину этого сезона был вынужден провести в резерве мерсисайдцев.



С возобновлением трансферного окна 26-летний Ниассе поспешил покинуть "Гудисон Парк" и теперь будет выступать за аутсайдера Премьер-Лиги. "Тигры" взяли Умара в аренду с последующим выкупом.



Как сообщает Daily Mirror, "Халл" полностью возьмет на себя зарплату Умара в размере 55 тысяч фунтов. Чтобы заключить постоянный контракт с нападающим, "тиграм" придется выложить 10 млн. фунтов.



Также "Халл" официально объявил о приобретении 30-летнего Эвандро, который знаком с новоиспеченным тренером "тигров" Марку Силвой по периоду совместной работы в "Эшториле".



Бразильский атакующий полузащитник, обладающий опытом выступлений в Лиге Чемпионов, заключил с "Халлом" контракт на два с половиной года. Стоимость трансфера не разглашается.