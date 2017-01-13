Ибрагимович и Конте – лучшие в декабре

Рулевой "Челси" Антонио Конте и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович были признаны лучшим тренером и игроком декабря в Премьер-Лиге.

Первый месяц зимы принес подопечным Конте шесть побед, благодаря чему "синие" воцарились на вершине Премьер-Лиги. "Челси" оказался сильнее "Манчестер Сити", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Кристал Пэлас", а также взял верх над "Борнмутом" и "Стоуком" в праздничный период.



В борьбе за престижную награду Антонио опередил Юргена Клоппа из "Ливерпуля", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Маурисио Почеттино, возглавляющего "Тоттенхэм". Таким образом, Конте уже третий раз подряд признается Тренером Месяца, что стало рекордом за всю историю Премьер-Лиги.



"Эта награда доказывает, что мы хорошо выполняем свою работу. Декабрь сложился для нас превосходно: мы вышли в лидеры и добавили в уверенности", - сообщил Конте.



В свою очередь награда лучшему игроку месяца досталась Златану Ибрагимовичу из "Юнайтед". В декабре швед записал на свой счет сразу пять мячей, поразив ворота "Эвертона", "Кристал Пэлас", "Сандерленда" и дважды "Вест Бромвича".



Партнеру Ибрагимовича по МЮ Генриху Мхитарян тоже достался почетный приз. Гол, забитый вингером в поединке против "Сандерленда" ударом скорпиона, был признан лучшим в декабре.