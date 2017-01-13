Ибрагимович и Конте – лучшие в декабре

Златан Ибрагимович Рулевой "Челси" Антонио Конте и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович были признаны лучшим тренером и игроком декабря в Премьер-Лиге.

Первый месяц зимы принес подопечным Конте шесть побед, благодаря чему "синие" воцарились на вершине Премьер-Лиги. "Челси" оказался сильнее "Манчестер Сити", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Кристал Пэлас", а также взял верх над "Борнмутом" и "Стоуком" в праздничный период.

В борьбе за престижную награду Антонио опередил Юргена Клоппа из "Ливерпуля", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Маурисио Почеттино, возглавляющего "Тоттенхэм". Таким образом, Конте уже третий раз подряд признается Тренером Месяца, что стало рекордом за всю историю Премьер-Лиги.

"Эта награда доказывает, что мы хорошо выполняем свою работу. Декабрь сложился для нас превосходно: мы вышли в лидеры и добавили в уверенности", - сообщил Конте.

В свою очередь награда лучшему игроку месяца досталась Златану Ибрагимовичу из "Юнайтед". В декабре швед записал на свой счет сразу пять мячей, поразив ворота "Эвертона", "Кристал Пэлас", "Сандерленда" и дважды "Вест Бромвича".

Партнеру Ибрагимовича по МЮ Генриху Мхитарян тоже достался почетный приз. Гол, забитый вингером в поединке против "Сандерленда" ударом скорпиона, был признан лучшим в декабре.



Метки Ибрагимович, Конте, Манчестер Юнайтед, награды, Премьер-Лига, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2017 15:10

Количество просмотров Просмотров: 2034

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Последние комментарии:




  1. stepan-jam-boss 13.01.2017 16:10 # stepan-jam-boss
    Гол Мхитаряна "ударом скорпиона" признан лучшим в АПЛ в декабре

    "ко ко ко гол Жиру лучше ко ко ко оффсайд"

    Улучшайте понимание игры и процессов в ней.

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  2. dimon70 13.01.2017 16:06 # dimon70
    ожидаемо

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  3. nyr 13.01.2017 16:05 # nyr
    челнси гавнецо, пенсы глиномесы

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  4. parfirchik 13.01.2017 15:56 # parfirchik
    Армянский скорпион лучше французского. А что такое "настоящий французский скорпион" знают только в Арсенале.

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  5. mazabyka 13.01.2017 15:49 # mazabyka
    Говорят fapl.ru закрывается в марте.

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  6. ask 13.01.2017 15:47 # ask
    Конте просто лучший! Поздравления!

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  7. parfirchik 13.01.2017 15:42 # parfirchik
    Модераторы Microsoft пожаловались на то, что больше не могут наблюдать насилие, зоофилию и детскую порнографию.

    Чет прям модеров фапла пожалел щас...

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  8. parfirchik 13.01.2017 15:40 # parfirchik
    Конте > Фергюсон

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  9. role-playin 13.01.2017 15:38 # role-playin
    Конте за 5 месяцев в Англии уже обоссал всех тренеров в истории апл.

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  10. mata05 13.01.2017 15:38 # mata05
    златка длинным языком зализал себе игрока месяца

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  11. reddevil13 13.01.2017 15:35 # reddevil13
    Ибра и Моур лучшие в декабре.
    Конте уже достал своими договорняками.

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  12. role-playin 13.01.2017 15:33 # role-playin
    6 Манчестер Юнайтед 20 39

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  13. frankylamp 13.01.2017 15:30 # frankylamp
    даж не дочитав статью, понял, кто ее писал
    ох уж эта косноязычная манера письма

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  14. moneymaker 13.01.2017 15:25 # moneymaker
    Вот на этом сайте форсят тему, что Ибра заткнул своих хейтеров и недоброжелателей.

    И такие заголовки выходят почти каждый день

    Я вот понять не могу, вроде все к нему всегда относились хорошо, и даже не знаю кто у него там хейтер.

    Но вот каждыми вью даже мою психику можно подорвать, игрок ахуенный, но у него (или на этом сайте) реальные фобии по этому поводу

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  15. shliko 13.01.2017 15:23 # shliko
    Збс! Конте топ кококлопп лохх!
    Адекватно.

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  16. gusto 13.01.2017 15:19 # gusto
    Челси цари апл, адмен прав.

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  17. gusto 13.01.2017 15:18 # gusto
    По заслугам дяди взяли

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  18. mancunia-planet 13.01.2017 15:16 # mancunia-planet
    круто, теперь январь

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  19. sellman 13.01.2017 15:13 # sellman
    "Конте уже третий раз подряд признается Тренером месяца, что стало рекордом за всю историю Премьер-Лиги."

    Очередной рекорд от Челси.
    Где там исторические чемпионы?! Колбасня, Педики, вы здесь?

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  20. admob 13.01.2017 15:12 # admob
    "Синие воцарились" - нет ну одмен могет, когда постарается.

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