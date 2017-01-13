Ибрагимович и Конте – лучшие в декабре
Рулевой "Челси" Антонио Конте и нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович были признаны лучшим тренером и игроком декабря в Премьер-Лиге.
Первый месяц зимы принес подопечным Конте шесть побед, благодаря чему "синие" воцарились на вершине Премьер-Лиги. "Челси" оказался сильнее "Манчестер Сити", "Вест Бромвича", "Сандерленда" и "Кристал Пэлас", а также взял верх над "Борнмутом" и "Стоуком" в праздничный период.
В борьбе за престижную награду Антонио опередил Юргена Клоппа из "Ливерпуля", Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед" и Маурисио Почеттино, возглавляющего "Тоттенхэм". Таким образом, Конте уже третий раз подряд признается Тренером Месяца, что стало рекордом за всю историю Премьер-Лиги.
"Эта награда доказывает, что мы хорошо выполняем свою работу. Декабрь сложился для нас превосходно: мы вышли в лидеры и добавили в уверенности", - сообщил Конте.
В свою очередь награда лучшему игроку месяца досталась Златану Ибрагимовичу из "Юнайтед". В декабре швед записал на свой счет сразу пять мячей, поразив ворота "Эвертона", "Кристал Пэлас", "Сандерленда" и дважды "Вест Бромвича".
Партнеру Ибрагимовича по МЮ Генриху Мхитарян тоже достался почетный приз. Гол, забитый вингером в поединке против "Сандерленда" ударом скорпиона, был признан лучшим в декабре.
13.01.2017 15:10
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Последние комментарии:
Гол Мхитаряна "ударом скорпиона" признан лучшим в АПЛ в декабре
"ко ко ко гол Жиру лучше ко ко ко оффсайд"
Улучшайте понимание игры и процессов в ней.
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ожидаемо
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челнси гавнецо, пенсы глиномесы
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Армянский скорпион лучше французского. А что такое "настоящий французский скорпион" знают только в Арсенале.
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Говорят fapl.ru закрывается в марте.
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Конте просто лучший! Поздравления!
(ответить)
Модераторы Microsoft пожаловались на то, что больше не могут наблюдать насилие, зоофилию и детскую порнографию.
Чет прям модеров фапла пожалел щас...
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Конте > Фергюсон
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Конте за 5 месяцев в Англии уже обоссал всех тренеров в истории апл.
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златка длинным языком зализал себе игрока месяца
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Ибра и Моур лучшие в декабре.
Конте уже достал своими договорняками.
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6 Манчестер Юнайтед 20 39
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даж не дочитав статью, понял, кто ее писал
ох уж эта косноязычная манера письма
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Вот на этом сайте форсят тему, что Ибра заткнул своих хейтеров и недоброжелателей.
И такие заголовки выходят почти каждый день
Я вот понять не могу, вроде все к нему всегда относились хорошо, и даже не знаю кто у него там хейтер.
Но вот каждыми вью даже мою психику можно подорвать, игрок ахуенный, но у него (или на этом сайте) реальные фобии по этому поводу
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Збс! Конте топ кококлопп лохх!
Адекватно.
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Челси цари апл, адмен прав.
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По заслугам дяди взяли
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круто, теперь январь
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"Конте уже третий раз подряд признается Тренером месяца, что стало рекордом за всю историю Премьер-Лиги."
Очередной рекорд от Челси.
Где там исторические чемпионы?! Колбасня, Педики, вы здесь?
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"Синие воцарились" - нет ну одмен могет, когда постарается.
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