Мата: "Моуриньо изменился со времен "Челси"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо изменился со времен их сотрудничества в "Челси".
По словам Маты, речь идет о стиле игры, который навязали Моуриньо традиции клуба с "Олд Траффорд": если в "Челси" португалец предпочитал оборонительную модель, то в "Юнайтед" делает ставку на атакующий футбол.
"Он изменился под влиянием внешних факторов. Это другая среда, другой клуб, другая команда. Тренеры предпочитают тот или иной стиль игры в зависимости от подбора футболистов".
"Всем известно, что "Манчестер Юнайтед" играет в атакующий футбол и создает множество голевых моментов. Мы стараемся показывать именно такую игру, а Жозе доволен нашими стараниями".
"Вы можете заметить, что в этом сезоне игроки гораздо более уверены в своих силах, чем раньше. Что касается Жозе, то он остался таким же человеком, но окружающая среда изменила его как тренера", - цитирует Мату ESPN.
13.01.2017 15:00
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Все равно продаст Мату
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Стокгольмский синдром.
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сэр Жопэ никогда не изменится
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Да обоссышь все тот же униженный переводчик ))
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Жестяяяк
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