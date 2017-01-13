Мата: "Моуриньо изменился со времен "Челси"

Жозе Моуриньо и Хуан Мата Вингер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо изменился со времен их сотрудничества в "Челси".

По словам Маты, речь идет о стиле игры, который навязали Моуриньо традиции клуба с "Олд Траффорд": если в "Челси" португалец предпочитал оборонительную модель, то в "Юнайтед" делает ставку на атакующий футбол.

"Он изменился под влиянием внешних факторов. Это другая среда, другой клуб, другая команда. Тренеры предпочитают тот или иной стиль игры в зависимости от подбора футболистов".

"Всем известно, что "Манчестер Юнайтед" играет в атакующий футбол и создает множество голевых моментов. Мы стараемся показывать именно такую игру, а Жозе доволен нашими стараниями".

"Вы можете заметить, что в этом сезоне игроки гораздо более уверены в своих силах, чем раньше. Что касается Жозе, то он остался таким же человеком, но окружающая среда изменила его как тренера", - цитирует Мату ESPN.



Метки Манчестер Юнайтед, Мата, Моуриньо

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1843

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  1. slip 13.01.2017 16:01 # slip
    Все равно продаст Мату

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  2. aristarh-overeem 13.01.2017 15:30 # aristarh-overeem
    Стокгольмский синдром.

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  3. mancunia-planet 13.01.2017 15:21 # mancunia-planet
    сэр Жопэ никогда не изменится

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  4. ask 13.01.2017 15:06 # ask
    Да обоссышь все тот же униженный переводчик ))

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  5. gusto 13.01.2017 15:05 # gusto
    Жестяяяк

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