Мата: "Моуриньо изменился со времен "Челси"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата заявил, что рулевой "красных дьяволов" Жозе Моуриньо изменился со времен их сотрудничества в "Челси".

По словам Маты, речь идет о стиле игры, который навязали Моуриньо традиции клуба с "Олд Траффорд": если в "Челси" португалец предпочитал оборонительную модель, то в "Юнайтед" делает ставку на атакующий футбол.



"Он изменился под влиянием внешних факторов. Это другая среда, другой клуб, другая команда. Тренеры предпочитают тот или иной стиль игры в зависимости от подбора футболистов".



"Всем известно, что "Манчестер Юнайтед" играет в атакующий футбол и создает множество голевых моментов. Мы стараемся показывать именно такую игру, а Жозе доволен нашими стараниями".



"Вы можете заметить, что в этом сезоне игроки гораздо более уверены в своих силах, чем раньше. Что касается Жозе, то он остался таким же человеком, но окружающая среда изменила его как тренера", - цитирует Мату ESPN.