Раньери призывает обеспечить теплый прием Канте

Наставник "Лестера" Клаудио Раньери призвал фанатов своего клуба обеспечить теплый прием полузащитнику Нголо Канте во время визита "Челси" на "Кинг Пауэр" в эту субботу.

В прошлом сезоне, своем дебютном в Англии, Канте сыграл ключевую роль в завоевании "лисами" чемпионского титула Премьер-Лиги. А сейчас Нголо не менее успешно выступает за "Челси", помогая своей новой команде уверенно лидировать в таблице.



25-летний француз стал единственной, но чрезвычайно весомой потерей из чемпионского состава "Лестера", однако Раньери призывает своих фанатов не держать зла на игрока во время предстоящего матча.



"Я надеюсь, наши фанаты обеспечат ему теплый прием, потому что он был нашим чемпионом. Важно помнить, что он дал нам".



"Я не удивлен, насколько хорошо у него получается в "Челси". Он очень хороший игрок. Однако я считаю, что здесь у него было больше возможностей играть хорошо, нежели в "Челси". Здесь он был в центре внимания. В "Челси" же так много чемпионов, и он просто очередной в их числе", — цитирует Раньери Sky Sports.



Летняя потеря Канте долгое время оставалась невосполненной, однако в этом месяце "Лестер" приобрел талантливого Уилфрида Ндиди, которого Раньери готов бросить в бой в субботу.



"Каждый сравнивает Ндиди и Нголо — но они совершенно разные. Канте, скорее, сравним с Нампалисом Менди. В течение двух-трех лет Ндиди значительно вырастет, мы верим в него и поэтому много заплатили за него — больше, чем за Канте. Мы верим, что он станет игроком самого, самого высокого уровня", — добавил Клаудио.