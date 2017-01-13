Светская хроника за пятницу

Светская хроника "Вест Хэм" установил цену за Димитри Пайе. "Челси" отложит покупку Хакана Чалханоглу на лето. "Манчестер Юнайтед" поборется за Пауло Дибалу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Вест Хэм" оценил своего взбунтовавшегося полузащитника Димитри Пайе в 40 миллионов фунтов. (The Times)

Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу не перейдет в "Челси" в январе, но "синие" могут возобновить свой интерес к игроку летом. (Evening Standard)

"Челси" уступил "Баварии" в борьбе за защитника "Хоффенхайма" в борьбе за защитника Никласа Зюле. (Daily Mail)

"Манестер Юнайтед" решил составить конкуренцию "Манчестер Сити", "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)

"Лион" далек от согласования трансфера вингера "Юнайтед" Аднана Янузая. (ESPN)

"Лион" — единственный претендент на другого вингера "Юнайтед" Мемфиса Депая. (ESPN)

ПСЖ лидирует в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану. (Daily Star)

Дортмундская "Боруссия" не будет покупать юниора "Арсенала" Гедиона Зелалема в январе. (ESPN)

"Тоттенхэм" может купить полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в этом месяце. (Daily Mirror)

"Тоттенхэм" готовит предложение насчет вингера "Атлетико" Николаса Гайтана. (AS)

"Селтик" не продаст нападающего Муссу Дембеле в январе, даже за 30 млн. фунтов. (Daily Mail)

"Бернли" предложил 13 млн. фунтов за вингера "Ньюкасла" Робби Брэйди. (Daily Mirror)

"Лидс" отклонил предложения "Вест Бромвича", "Мидслбро" и "Кристал Пэлас" в 7 млн. фунтов о покупке защитника Чарли Тэйлора. (The Guardain)

"Кристал Пэлас" предложил 6 млн. фунтов "Сандерленду" за защитника Патрика Ван Анхольта, однако "коты" оценивают свою звезду в 10 млн. (Daily Mail)

"Реал Бетис" отказался от покупки защитника "Стоука" Марка Муньеса из-за дороговизны соотечественника. (talkSPORT)

"Вест Бромвич" составит конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за полузащитника "Халла" Роберта Снодграсса. (Daily Mirror)

"Мидлсбро" готов отпустить вингера Стюарта Даунинга в январе. (Sky Sports)

Другое

69-летний Харри Рэднапп отказался возглавить клуб Лиги Два "Ноттс Каунти". (Daily Mirror)

Вместо Рэднаппа "Ноттс Каунти" назначил бывшего полузащитника "Болтона", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Кевина Нолана. (BBC)

Димитри Пайе не разговаривал с одноклубниками по "Вест Хэму" с начала декабря. (The Sun)

Грядущим летом "Челси" планирует отправиться в турне в Китай и Японию. (Daily Mail)

Uber стал очередным коммерческим партнером "Юнайтед". (Daily Mail)

"Юнайтед" обладает самым посещаемым клубным веб-сайтом в мире. (Sky Sports)

В голосовании на лучший гол "Юнайтед" в прошлом месяце Генрих Мхитарян занял все три первых места. (Daily Mail)

Крис Хьютон выразил обеспокоенность малым количеством темнокожих тренеров в профессиональных клубах Англии. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 13:00

Количество просмотров Просмотров: 658

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. el-pistalero 13.01.2017 13:10 # el-pistalero
    Вместо Рэднаппа "Ноттс Каунти" назначил бывшего полузащитника "Болтона", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Кевина Нолана. (BBC)

    он уже тренер? аксуеть!

    (ответить)

  2. footbal228 13.01.2017 13:07 # footbal228
    Я смотрю русня и казахи все бомбят на дагов, в частности на Расула и Хабиба.

    так вот, запомните чушкари, у русни никогда не будет бойцов уровня Расула и Хабиба
    у казахов еще мб и вырастит кто
    единственный норм боец Федор и тот с позором был слит Мальдонадо
    и только судейство "вытащило" его

    весь удел русни, это работать с понедельника до пятницы, ждать конца рабочей недели, чтоб под конец рабочего дня нажраться как свинья последняя, а потом и два выходных дня также синячить
    и так каждую неделю

    (ответить)

  3. staryi-eblan 13.01.2017 13:06 # staryi-eblan
    Админ, заблокируй пожалуйста всех здешних юзеров, которые на сайте про футбольную тематику упоминают этои злоипучий Юфс. Желательно на большие сроки, где-то на 4-6 месяцев. Также напомню о необходимости заблокировать их фэйковые аккаунты - как свежие, так и старые учетные записи. Прошу не оставлять это без внимания и предпринять меры! В самом деле... вечно херню какую-то про бои пишут. Если нужны доказательства и факты грубого нарушения ВАШИХ правил на сайте, то готов ВАМ отправить на почту все необходимые скрины, которые я бережно сохранил у себя на Яндекс диске

    (ответить)

  4. chelsea-69 13.01.2017 13:05 # chelsea-69
    Лион по схеме решил действовать. Потом обратно за 100-ку и уже не важно кого

    (ответить)

  5. arsenal-fc-fan 13.01.2017 13:01 # arsenal-fc-fan
    Янузай, Клеверли, Македа, Чичарито, братья-близнецы Да Сильва
    сколько ещё молодых забракует МЮ

    (ответить)

  6. chelsea88 13.01.2017 13:01 # chelsea88
    Чалханоглу не нужен был.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: