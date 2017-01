Светская хроника за пятницу

"Вест Хэм" установил цену за Димитри Пайе. "Челси" отложит покупку Хакана Чалханоглу на лето. "Манчестер Юнайтед" поборется за Пауло Дибалу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

"Вест Хэм" оценил своего взбунтовавшегося полузащитника Димитри Пайе в 40 миллионов фунтов. (The Times)



Полузащитник "Байера" Хакан Чалханоглу не перейдет в "Челси" в январе, но "синие" могут возобновить свой интерес к игроку летом. (Evening Standard)



"Челси" уступил "Баварии" в борьбе за защитника "Хоффенхайма" в борьбе за защитника Никласа Зюле. (Daily Mail)



"Манестер Юнайтед" решил составить конкуренцию "Манчестер Сити", "Реалу" и "Барселоне" в борьбе за нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалу, оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)



"Лион" далек от согласования трансфера вингера "Юнайтед" Аднана Янузая. (ESPN)



"Лион" — единственный претендент на другого вингера "Юнайтед" Мемфиса Депая. (ESPN)



ПСЖ лидирует в борьбе за полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану. (Daily Star)



Дортмундская "Боруссия" не будет покупать юниора "Арсенала" Гедиона Зелалема в январе. (ESPN)



"Тоттенхэм" может купить полузащитника "Эвертона" Росса Баркли в этом месяце. (Daily Mirror)



"Тоттенхэм" готовит предложение насчет вингера "Атлетико" Николаса Гайтана. (AS)



"Селтик" не продаст нападающего Муссу Дембеле в январе, даже за 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Бернли" предложил 13 млн. фунтов за вингера "Ньюкасла" Робби Брэйди. (Daily Mirror)



"Лидс" отклонил предложения "Вест Бромвича", "Мидслбро" и "Кристал Пэлас" в 7 млн. фунтов о покупке защитника Чарли Тэйлора. (The Guardain)



"Кристал Пэлас" предложил 6 млн. фунтов "Сандерленду" за защитника Патрика Ван Анхольта, однако "коты" оценивают свою звезду в 10 млн. (Daily Mail)



"Реал Бетис" отказался от покупки защитника "Стоука" Марка Муньеса из-за дороговизны соотечественника. (talkSPORT)



"Вест Бромвич" составит конкуренцию "Вест Хэму" в борьбе за полузащитника "Халла" Роберта Снодграсса. (Daily Mirror)



"Мидлсбро" готов отпустить вингера Стюарта Даунинга в январе. (Sky Sports)



Другое



69-летний Харри Рэднапп отказался возглавить клуб Лиги Два "Ноттс Каунти". (Daily Mirror)



Вместо Рэднаппа "Ноттс Каунти" назначил бывшего полузащитника "Болтона", "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Кевина Нолана. (BBC)



Димитри Пайе не разговаривал с одноклубниками по "Вест Хэму" с начала декабря. (The Sun)



Грядущим летом "Челси" планирует отправиться в турне в Китай и Японию. (Daily Mail)



Uber стал очередным коммерческим партнером "Юнайтед". (Daily Mail)



"Юнайтед" обладает самым посещаемым клубным веб-сайтом в мире. (Sky Sports)



В голосовании на лучший гол "Юнайтед" в прошлом месяце Генрих Мхитарян занял все три первых места. (Daily Mail)



Крис Хьютон выразил обеспокоенность малым количеством темнокожих тренеров в профессиональных клубах Англии. (The Sun)