Почеттино: "Алли счастлив в "Тоттенхэме"

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заверил, что плеймейкеру Деле Алли не нужен новый контракт, чтобы чувствовать себя счастливым на "Уайт Харт Лэйн".

Накануне стало известно, что лондонский клуб готов вдвое увеличить оклад Алли, чтобы отбить интерес к 20-летнему игроку со стороны "Реала", "Барселоны" и ПСЖ. Европейские гранды планируют выдвинуть свои предложения по Деле уже грядущим летом.



Однако Почеттино сомневается, что новый контракт сыграет ведущую роль в решении Алли. Аргентинец уверен, что Деле счастлив на "Уайт Харт Лэйн", поэтому прибавка к зарплате ему не нужна.



"Сейчас совсем не время говорить об этом – Деле счастлив в нашем клубе. Я не люблю обсуждать слухи, возникшие на ровном месте, но самое главное, что он счастлив быть здесь".



"Мы не планируем переподписывать с ним контракт и увеличивать зарплату каждые несколько месяцев. Деле показывает хорошую игру, забивает много голов и помогает команде достигать своих целей", - цитирует Почеттино Daily Mail.