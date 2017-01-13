Скауты "Челси" следят за Йонасом Хектором

Скауты "Челси" внимательно следят за левым защитником "Кельна" Йонасом Хектором с прицелом на летнее трансферное окно.

В данный момент левый фланг в команде Антонио Конте бороздит Маркос Алонсо, однако в последние недели 26-летний испанец переживает некоторый спад и играет не так ярко, как прежде.



Сложившаяся ситуация уже заставила Конте отозвать из аренды в "Борнмуте" Натана Аке. Однако итальянский тренер "синих" одновременно задумывается об укреплении этой позиции на более длительную перспективу.



Как сообщает Evening Standard, скауты "Челси" были замечены уже минимум дважды на матчах "Кельна" — последний раз против "Байера" в конце декабря. В этих играх Хектор произвел очень хорошее впечатление.



Скорее всего, "синие" постараются приобрести 26-летнего игрока сборной Германии только по окончании сезона. Трансфер Йонаса, которого прошлым летом сватали в "Барселону", оценивается в 25 миллионов фунтов.