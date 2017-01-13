Скауты "Челси" следят за Йонасом Хектором

Йонас Хектор Скауты "Челси" внимательно следят за левым защитником "Кельна" Йонасом Хектором с прицелом на летнее трансферное окно.

В данный момент левый фланг в команде Антонио Конте бороздит Маркос Алонсо, однако в последние недели 26-летний испанец переживает некоторый спад и играет не так ярко, как прежде.

Сложившаяся ситуация уже заставила Конте отозвать из аренды в "Борнмуте" Натана Аке. Однако итальянский тренер "синих" одновременно задумывается об укреплении этой позиции на более длительную перспективу.

Как сообщает Evening Standard, скауты "Челси" были замечены уже минимум дважды на матчах "Кельна" — последний раз против "Байера" в конце декабря. В этих играх Хектор произвел очень хорошее впечатление.

Скорее всего, "синие" постараются приобрести 26-летнего игрока сборной Германии только по окончании сезона. Трансфер Йонаса, которого прошлым летом сватали в "Барселону", оценивается в 25 миллионов фунтов.


Метки Кельн, Хектор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 13.01.2017 11:36 # sellman
    Куда деньги на трансфер скидывать??!!!

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  2. canonirkz 13.01.2017 11:17 # canonirkz
    в Арсенал бы его в место Начо а Гиббса продать пока молодой

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  3. el-pistalero 13.01.2017 11:09 # el-pistalero
    2-й этаж бетон!!

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  4. rap-woiska 13.01.2017 11:04 # rap-woiska
    забетонирует второй этаж!!!!!!!!!!!!!

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