Клемент: "Челси" не обращался насчет Льоренте"

Рулевой "Суонси" Пол Клемент заявил, что "Челси" не выходил на контакт с его клубом относительно нападающего Фернандо Льоренте.

В последнее время ходят упорные слухи, что главный тренер "синих" Антонио Конте хочет воссоединиться с Льоренте, своим бывшим подопечным по "Ювентусу", чей опыт мог бы пригодиться лидерам Премьер-Лиги во второй половине сезона.



Также сообщалось, что взамен "Челси" может отдать "лебедям" в аренду Мичи Батшуайи, который очевидным образом нуждается в игровой практике.



Однако все это так и остается на уровне слухов, и никакого контакта между клубами нет. Более того, опыт игроков вроде Льоренте и Гульфи Сигудрссон нужен и самому Клементу.



"Фернандо очень хороший игрок, он обладает опытом игры на высочайшем уровне, и это важно для этой команды. Это всего лишь слухи, никакого контакта нет".



"Как и Льоренте, я хочу сохранить Гульфи здесь. Мы в ситуации, когда нам нужно выигрывать матчи, а чтобы иметь возможность для этого, тебе нужны твои лучшие игроки. Ты должен сохранить своих лучших игроков, а эти двое — лучшие в нашей команде", — цитирует Клемента Evening Standard.