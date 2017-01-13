Spidercam дебютирует в Премьер-Лиге на матче "Юнайтед" и "Ливерпуля"

Spidercam Воскресный матч между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" будет отмечен дебютом в Премьер-Лиге технологии под названием Spidercam, призванной обеспечить дополнительное удовольствие зрителям от просмотра футбола по телевизору.

Spidercam — это камера с углом обзора в 360 градусов, подвешенная на четырех кабелях и способная перемещаться над всем полем, меня высоту своего "полета" от 10 до 40 метров.

Впервые эта технология появилась в США в 1984 году, а позже была с успехом опробована на Чемпионатах Мира и в Лиге Чемпионов. Теперь же она добралась и до Премьер-Лиги, сообщает The Telegraph.

Лишь на текущей неделе власти Манчестера выдали разрешение на использование Spidercam на "Олд Траффорд" в воскресном матче между "Юнайтед" и "Ливерпулем". Помимо непосредственно трансляции, данная камера также будет использована экспертами Sky Sports в послематчевом анализе игры.

"Такой большой матч, как "Манчестер Юнайтед" против "Ливерпуля", кажется подходящим для того, чтобы впервые использовать эту технологию в Премьер-Лиге. Это одно из важнейших противостояний в мировом футболе, и мы хотим, чтобы зритель был ближе к игре, что и позволяет эта технология".

"В основном она будет использована при стандартных положениях вроде штрафных ударов, угловых или пенальти, когда камера может зависнуть над местом действия и предоставить вам полный обзор происходящего. Думаю, это также станет мощным инструментов для анализа игры Джейми Каррагером и Тьерри Анри", — сообщил глава футбольного департамента Sky Sports Гари Хьюз.


Метки Sky, Spidercam, видео, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Олд Траффорд, Премьер-Лига, стадионы, ТВ

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1658

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  1. meshuggah 13.01.2017 09:55 # meshuggah
    ахуенно наверно там повесится

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  2. barstreetboy 13.01.2017 09:12 # barstreetboy
    Спидepкам это че? Типо камера чисто за пидapaми будет следить??

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  3. shamrock 13.01.2017 09:10 # shamrock
    Все происходит как я и предсказывал

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  4. dred 13.01.2017 09:01 # dred
    Посмотрим

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