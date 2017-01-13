Эллардайс заблокирует продажу Бентеке из "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс заявил, что нападающий Кристиан Бентеке не будет продан из клуба в зимнее трансферное окно.

На этой неделе в прессе появилась информация, что Эллардайс может расстаться с 26-летним бельгийцем, чтобы выручить деньги на покупку новичков. Ходили слухи, что Большой Сэм лично заинтересован в приобретении Сэйдо Берахино из "Вест Бромвича".



Однако накануне на пресс-конференции Эллардайс заверил, что не планирует продавать Бентеке, который записал на свой счет уже восемь голов в этом сезоне. Новоиспеченный рулевой "орлов" рассчитывает на Кристиана.



"Я не разговаривал на эту тему с председателем клуба, поэтому если его мнение не отличается от моего, то Кристиан продан не будет. Я рассчитываю увидеть его в команде, когда трансферное окно захлопнется в конце января", - цитирует Эллардайса Daily Mail.