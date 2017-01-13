"Юнайтед" отклонил предложение "Лиона" о покупке Депая

"Манчестер Юнайтед" отверг предложение "Лиона" о покупке вингера Мемфиса Депая в размере 13 миллионов фунтов.

Ранее в это месяцев главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуриньо дал ясно понять, что Депай доступен для трансфера — но не для аренды, а для постоянного трансфера и по правильной для клуба цене.



За последние недели 22-летнего голландца сватали во множество клубов, включая "Эвертон" и "Лилль", но первым свое предложение "Юнайтед" решился сделать "Лион", занимающий четвертое место во французской Лиге 1.



Правда, сообщает Sky Sports, предложение "Лиона" оказалось далеко от собственной оценки Мемфиса "дьяволами". От суммы в 13 млн. фунтов клуб с "Олд Траффорд" отказался.



Добавим, что в июне 2015 "Юнайтед" потратил на приобретение Депая у ПСВ 25 миллионов фунтов. В прошлом сезоне Мемфис сыграл 45 матчей и забил семь голов, но в этой кампании лишь девять раз выходил на поле, включая четырежды в Премьер-Лиге.