"Кристал Пэлас" близок к покупке Патриса Эвра

"Кристал Пэлас" находится в шаге от приобретения левого защитника "Ювентуса" Патриса Эвра.

Ранее в своей карьере Эвра провел восемь сезонов в "Манчестер Юнайтед", пять раз выиграв Премьер-Лигу, трижды Кубок Лиги, а также Лигу Чемпионов с клубным Чемпионатом Мира.



В июле 2014 Патрис присоединился к "Ювентусу", с которым по два раза праздновал победу в Серии А и Кубке Италии. Однако нынешний сезон складывается для 35-летнего француза гораздо сложнее, нежели предыдущие.



Достаточно сказать, что в этом сезоне Эвра сыграл лишь 247 минут в рамках Серии А, а на матч прошлого уикенда против "Болоньи" даже не попал в заявку. Это подталкивает ветерана на мысли об уходе из клуба, с которым у него остается шесть месяцев по контракту.



Как сообщает The Guardian, Патрис уже значительно продвинулся в переговорах о переходе в "Кристал Пэлас", который готов предложить опытному защитнику трудовой договор на полтора года.



Добавим, что ранее в январе Эвра связывали с переходом в "Валенсию" и "Вест Хэм", а также с возвращением в "Юнайтед" на тренерскую работу, однако в данный момент вариант с "Пэлас" является приоритетным для Патриса.