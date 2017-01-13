"Кристал Пэлас" близок к покупке Патриса Эвра

Патрис Эвра "Кристал Пэлас" находится в шаге от приобретения левого защитника "Ювентуса" Патриса Эвра.

Ранее в своей карьере Эвра провел восемь сезонов в "Манчестер Юнайтед", пять раз выиграв Премьер-Лигу, трижды Кубок Лиги, а также Лигу Чемпионов с клубным Чемпионатом Мира.

В июле 2014 Патрис присоединился к "Ювентусу", с которым по два раза праздновал победу в Серии А и Кубке Италии. Однако нынешний сезон складывается для 35-летнего француза гораздо сложнее, нежели предыдущие.

Достаточно сказать, что в этом сезоне Эвра сыграл лишь 247 минут в рамках Серии А, а на матч прошлого уикенда против "Болоньи" даже не попал в заявку. Это подталкивает ветерана на мысли об уходе из клуба, с которым у него остается шесть месяцев по контракту.

Как сообщает The Guardian, Патрис уже значительно продвинулся в переговорах о переходе в "Кристал Пэлас", который готов предложить опытному защитнику трудовой договор на полтора года.

Добавим, что ранее в январе Эвра связывали с переходом в "Валенсию" и "Вест Хэм", а также с возвращением в "Юнайтед" на тренерскую работу, однако в данный момент вариант с "Пэлас" является приоритетным для Патриса.


Метки Кристал Пэлас, Эвра, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2017 06:00

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  1. bezon 13.01.2017 06:59 # bezon
    Удачи

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  2. chelsea-69 13.01.2017 06:45 # chelsea-69
    Oбocpeтся

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  3. el-pistalero 13.01.2017 06:03 # el-pistalero
    Наконец-то негритто нашёл себе достойный клуб

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  4. wengerrrro 13.01.2017 06:02 # wengerrrro
    вернется и будет карать помойку

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