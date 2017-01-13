"Тоттенхэм" удвоит зарплату Алли

"Тоттенхэм" планирует увеличить зарплату для полузащитника Деле Алли, отбив интерес к игроку со стороны грандов европейского футбола.

Как известно, самыми высокооплачиваемыми игроками "шпор" остаются голкипер Уго Льорис и нападающий Харри Кейн. Их оклад на "Уайт Харт Лэйн" составляет 100 тысяч фунтов в неделю.



Строгая структура зарплат в "Тоттенхэме" не идет ни в какое сравнение с возможностями "Реала" и ПСЖ, которые заинтересованы в услугах 20-летнего Алли и обещают сделать свое предложение по игроку уже следующим летом.



По информации Daily Mail, в ответ "шпоры" намерены связать Деле более выгодным контрактом и предлагают англичанину увеличить оклад с 55 до 100 тысяч фунтов каждые семь дней.



Отметим, что действующее соглашение с "Тоттенхэмом" Алли подписал только в середине сентября. Неумолимый прогресс полузащитника, забившего семь голов в четырех последних матчах, вынуждает "шпор" вновь прибегнуть к решительным мерам.