"Тоттенхэм" удвоит зарплату Алли
"Тоттенхэм" планирует увеличить зарплату для полузащитника Деле Алли, отбив интерес к игроку со стороны грандов европейского футбола.
Как известно, самыми высокооплачиваемыми игроками "шпор" остаются голкипер Уго Льорис и нападающий Харри Кейн. Их оклад на "Уайт Харт Лэйн" составляет 100 тысяч фунтов в неделю.
Строгая структура зарплат в "Тоттенхэме" не идет ни в какое сравнение с возможностями "Реала" и ПСЖ, которые заинтересованы в услугах 20-летнего Алли и обещают сделать свое предложение по игроку уже следующим летом.
По информации Daily Mail, в ответ "шпоры" намерены связать Деле более выгодным контрактом и предлагают англичанину увеличить оклад с 55 до 100 тысяч фунтов каждые семь дней.
Отметим, что действующее соглашение с "Тоттенхэмом" Алли подписал только в середине сентября. Неумолимый прогресс полузащитника, забившего семь голов в четырех последних матчах, вынуждает "шпор" вновь прибегнуть к решительным мерам.
13.01.2017 00:05
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1-2 года опыта, потом в реал в основу, а так засидится на лавке
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Всё таки Леви молодец,выстроил в Тоттенхэме образцовую структуру.Нашёл топового тренера умеющего работать с молодёжью и развивать её.Скоро у клуба будет топовый стадион.Мешков вроде Реала норм подоил в своё время.Только с Адебайором обосрался жиденько конечно.
Почеттино и Леви нашли друг друга в общем.
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всего 100 тыс.????? за что они у скупердяя Леви играют?
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«Новый контракт для Алли? Сейчас не время говорить об этом, он и так счастлив.
Не люблю обсуждать слухи, но важно то, что он счастлив в „Тоттенхэме“ и хорошо выступает.
Мы не можем улучшать условия его контракта каждые несколько месяцев. Алли выступает хорошо, забивает и помогает команде достигать поставленных целей.
В последние недели о Деле много говорят, и это справедливо, ведь играет он фантастически».
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Первонах..
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