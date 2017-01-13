"Тоттенхэм" удвоит зарплату Алли

Деле Алли "Тоттенхэм" планирует увеличить зарплату для полузащитника Деле Алли, отбив интерес к игроку со стороны грандов европейского футбола.

Как известно, самыми высокооплачиваемыми игроками "шпор" остаются голкипер Уго Льорис и нападающий Харри Кейн. Их оклад на "Уайт Харт Лэйн" составляет 100 тысяч фунтов в неделю.

Строгая структура зарплат в "Тоттенхэме" не идет ни в какое сравнение с возможностями "Реала" и ПСЖ, которые заинтересованы в услугах 20-летнего Алли и обещают сделать свое предложение по игроку уже следующим летом.

По информации Daily Mail, в ответ "шпоры" намерены связать Деле более выгодным контрактом и предлагают англичанину увеличить оклад с 55 до 100 тысяч фунтов каждые семь дней.

Отметим, что действующее соглашение с "Тоттенхэмом" Алли подписал только в середине сентября. Неумолимый прогресс полузащитника, забившего семь голов в четырех последних матчах, вынуждает "шпор" вновь прибегнуть к решительным мерам.



Метки Алли, контракты, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 13.01.2017 00:05

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  1. ame 13.01.2017 01:02 # ame
    1-2 года опыта, потом в реал в основу, а так засидится на лавке

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  2. reeker 13.01.2017 00:52 # reeker
    Всё таки Леви молодец,выстроил в Тоттенхэме образцовую структуру.Нашёл топового тренера умеющего работать с молодёжью и развивать её.Скоро у клуба будет топовый стадион.Мешков вроде Реала норм подоил в своё время.Только с Адебайором обосрался жиденько конечно.
    Почеттино и Леви нашли друг друга в общем.

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  3. manutd-20champ 13.01.2017 00:30 # manutd-20champ
    всего 100 тыс.????? за что они у скупердяя Леви играют?

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  4. liverpoolfan94 13.01.2017 00:21 # liverpoolfan94
    «Новый контракт для Алли? Сейчас не время говорить об этом, он и так счастлив.

    Не люблю обсуждать слухи, но важно то, что он счастлив в „Тоттенхэме“ и хорошо выступает.

    Мы не можем улучшать условия его контракта каждые несколько месяцев. Алли выступает хорошо, забивает и помогает команде достигать поставленных целей.

    В последние недели о Деле много говорят, и это справедливо, ведь играет он фантастически».

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  5. guardian95 13.01.2017 00:13 # guardian95
    Первонах..

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