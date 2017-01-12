Кристенсен вернется в "Челси" летом

Перспективный защитник "Боруссии" Андреас Кристенсен вернется в "Челси" ближайшим летом, завершив двухлетний период пребывания в Менхенгладбахе.

Напомним, что Кристенсен выступает за "Боруссию" с прошлого сезона, когда согласился на переезд в клуб Бундеслиги на правах аренды. С тех пор "синие" не раз пытались вернуть Андреаса, но условия сделки регулярно выступали препятствием.



По слухам, клуб из Менхенгладбаха рассчитывал выкупить трансфер 20-летнего датчанина по окончании сезона, однако в "Челси" по-прежнему строят планы в отношении Кристенсена.



"Челси" хотел бы вернуть Андреса обратно, они пытаются сделать это на протяжении долгого времени. Но так как аренда рассчитана на два года, они ничего не могут исправить".



"Я знаю, что клуб работал над тем, чтобы вернуть его раньше срока, но Гладбах отказался. Вместо этого они хотят приобрести Андреаса, однако захочет ли "Челси" от него избавляться?"



"Прямо сейчас ситуация такова, что Андреасу придется вернуться этим летом в "Челси". Важно лишь, чтобы Андреас не прозябал на лавке, а постоянно играл. Он не вернется в "Челси", если будет сидеть на скамейке".



"Зимнее трансферное окно может определить будущее Андреаса следующим летом. Если "Челси" купит 10 центральных защитников, не будет никакого смысла оставаться там", - сообщил отец Андреаса Стэн Кристенсен Goal.