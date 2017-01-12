"Уотфорд" арендовал Тома Клеверли

Заручившись услугами Моргана Шнайдерлена, "Эвертон" отправил полузащитника Тома Клеверли в аренду в "Уотфорд" до конца сезона.

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" совершенно не впечатлил главного тренера "ирисок" Рональда Кумана в этом сезоне, отметившись лишь четырьмя выходами в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



С появлением на "Гудисон Парк" Шнайдерлена 27-летнему Клеверли было бы еще сложнее претендовать на игровое время, поэтому Том согласился перейти к "шершнями".



Вполне может быть, что Клеверли уже не вернется в "Эвертон", ведь арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера игрока "шершнями" в конце сезона за сумму в размере примерно 10 миллионов фунтов.



Добавим, что на старте своей карьеры Тому уже довелось поиграть за "Уотфорд". Клеверли провел здесь сезон 2009/10 на правах аренды из "Юнайтед" и даже был признан Игроком Года в команде.