"Кристал Пэлас" близок к покупке Шлюппа

"Кристал Пэлас" находится в шаге от своего первого приобретения в зимнее трансферное окно, которым обещает стать вингер "Лестера" Джеффри Шлюпп.

Укрепление всего левого фланга является одним из приоритетов главного тренера "орлов" Сэма Эллардайса на январь. Ранее на текущей неделе в прессе появились слухи, что "Пэлас" предложил 7 миллионов фунтов "Сандерленду" за Патрика Ван Анхольта и 9 млн. фунтов "Лестеру" за Шлюппа.



Получив отказ на первое предложение по Джеффри, Эллардайс предпринял вторую попытку. И сейчас, сообщает The Telegraph, "Пэлас" практически согласовал приобретение 24-летнего ганца за 12 млн. фунтов.



"Я говорил с ним, он говорил с клубом. Конечно, он не рад, что не играет. Он великолепный человек, великолепный игрок, и я сказал, что он может уйти, если хочет. Но также это зависит от денег. Если поступит правильное предложение, он может уйти. Он сказал нам, что хочет уйти, и это нормально. Некоторые клубы заинтересованы в нем", — сообщил наставник "Лестера" Клаудио Раньери.



Добавим, что Шлюпп находится в системе "Лестера" с 13-летнего возраста. За первую команду он дебютировал в марте 2011, но в этом сезоне отметился лишь одним появлением с первых минут в рамках Премьер-Лиги.