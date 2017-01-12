"Эвертон" приобрел Моргана Шнайдерлена

"Эвертон" официально завершил приобретение полузащитника "Манчестер Юнайтед" Моргана Шнайдерлена. Стоимость трансфера составила 20 миллионов фунтов, но в будущем за счет бонусов может вырасти до 24 млн.

На текущей неделе "ириски" совершили прорыв в переговорах с "красными дьяволами", которые изначально не препятствовали уходу Моргана, но были настроены полностью вернуть свои инвестиции в 27-летнего игрока сборной Франции.



Таким образом, после полутора проведенных на "Олд Траффорд" лет, Шнайдерлен ушел в "Эвертон", где воссоединился со своим бывшим тренером по "Саутгемптону" Рональдом Куманом. К этому шагу Моргана подтолкнуло недоверие со стороны наставника "Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Контракт Моргана, отметившегося лишь тремя появлениями на замену в этом сезоне Премьер-Лиги, с мерсисайдским клубом рассчитан до июня 2021 года. Дебютировать за "ириски" Шнайдерлен сможет уже в воскресном матче против "Манчестер Сити".



"Эвертон" — большой клуб в истории английского футбола. Мне всегда нравилась атмосфера здесь на стадионе. Мне всегда нравилось играть здесь. Не могу дождаться, когда мне удастся сыграть за этот великий клуб".



"Я хорошо знаю тренера, и я знаю, что он сможет добиться от меня максимума. Я знаю его стиль и то, как ему нравится играть в футбол. Он был очень добр со мной с самого начала, и для меня было удовольствием играть у него", — сообщил Шнайдерлен.