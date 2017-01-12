"Суонси" усилился Лусиано Нарсинхом

"Суонси" совершил свое первое приобретение при новом главном тренере Поле Клементе, укрепившись вингером ПСВ и сборной Голландии Лусиано Нарсинхом.

26-летний голландец, способный сыграть на обоих флангах, заключил с валлийским клубом контракт на два с половиной года. Эта покупка обошлась "лебедям" в 4 миллиона фунтов.



Нарсинх получил на "Либерти" футболку с 28-м номером, но своего дебюта будет вынужден подождать — в данный момент воспитанник знаменитой академии "Аякса" восстанавливается после травмы икроножной мышцы.



За четыре с половиной года в Эйндховене Лусиано сыграл более 100 матчей и забил 23 гола, дважды становясь чемпионом Голландии в составе ПСВ. За сборную своей страны Нарсинх провел 19 поединков и отличился четырежды — в том числе в товарищеской встрече с Англией в марте прошлого года.



"Я разговаривал с Лероем (Фером) до перехода сюда, и он сказал мне, что это хороший клуб с отличными партнерами по команде и великолепными болельщиками. Это очень помогло мне в моем решении, поэтому я легко согласился на переход в "Суонси".



"Я слежу за Премьер-Лигой уже два или три года, и "Суонси" всегда играл в хороший футбол. Поэтому, когда "Суонси" обратился насчет меня, я знал, что хочу играть здесь. Это лучшая лига в мире, а "Суонси" играет в хороший футбол, поэтому я знал, что это хороший клуб для меня".



"Мне уже 26, и это хороший возраст для переезда в Премьер-Лигу. Я дважды выигрывал титул в Голландии, так что это отличное время, чтобы приехать сюда", — сообщил Нарсинх.



