"Суонси" усилился Лусиано Нарсинхом

Лусиано Нарсинх "Суонси" совершил свое первое приобретение при новом главном тренере Поле Клементе, укрепившись вингером ПСВ и сборной Голландии Лусиано Нарсинхом.

26-летний голландец, способный сыграть на обоих флангах, заключил с валлийским клубом контракт на два с половиной года. Эта покупка обошлась "лебедям" в 4 миллиона фунтов.

Нарсинх получил на "Либерти" футболку с 28-м номером, но своего дебюта будет вынужден подождать — в данный момент воспитанник знаменитой академии "Аякса" восстанавливается после травмы икроножной мышцы.

За четыре с половиной года в Эйндховене Лусиано сыграл более 100 матчей и забил 23 гола, дважды становясь чемпионом Голландии в составе ПСВ. За сборную своей страны Нарсинх провел 19 поединков и отличился четырежды — в том числе в товарищеской встрече с Англией в марте прошлого года.

"Я разговаривал с Лероем (Фером) до перехода сюда, и он сказал мне, что это хороший клуб с отличными партнерами по команде и великолепными болельщиками. Это очень помогло мне в моем решении, поэтому я легко согласился на переход в "Суонси".

"Я слежу за Премьер-Лигой уже два или три года, и "Суонси" всегда играл в хороший футбол. Поэтому, когда "Суонси" обратился насчет меня, я знал, что хочу играть здесь. Это лучшая лига в мире, а "Суонси" играет в хороший футбол, поэтому я знал, что это хороший клуб для меня".

"Мне уже 26, и это хороший возраст для переезда в Премьер-Лигу. Я дважды выигрывал титул в Голландии, так что это отличное время, чтобы приехать сюда", — сообщил Нарсинх.


Метки видео, Нарсинх, ПСВ, Суонси, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. mr-guner 12.01.2017 20:13 # mr-guner
    через пол годика в чемпионшип

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  2. red-devil-4ever 12.01.2017 20:05 # red-devil-4ever
    нормуль так для последней команды

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