"Вест Хэм" отклонил предложение "Марселя" о покупке Пайе

История с отказом полузащитника Димитри Пайе играть и тренироваться с "Вест Хэмом" получила продолжение. Сейчас, как сообщает Sky Sports, лондонский клуб получил предложение от "Марселя" насчет своего лидера, но немедленно ответил отказом.

Ранее в четверг Славен Билич подтвердил, что Пайе устроил забастовку. Одновременно главный тренер "молотобойцев" исключил продажу 29-летнего француза и призвал того соблюдать свой долгосрочный контракт, который Димитри заключил лишь в феврале.



По всей видимости, столь выразительный шаг со стороны Пайе не был спонтанным — вслед за требованием Димитри отпустить его из клуба "Вест Хэм" получил предложение от "Марселя" в размере 22 миллионов евро (19.1 млн. фунтов).



Привязанность Пайе к "Марселю" вполне объяснима, ведь именно из этого клуба "молотобойцы" приобрели плеймейкера 18 месяцев назад за 11 млн. фунтов. В этом сезоне "Марсель" сражается за попадание в Лигу Чемпионов и сейчас активно ищет усиление на трансферном рынке.