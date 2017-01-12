"Юнайтед" обладает второй самой дорогой командой в Европе

Свежее исследование УЕФА установило, что "Манчестер Юнайтед" обладает вторым самым дорогим составом команды в европейском футболе.

Минувшим летом "красные дьяволы" укрепили свой состав такими дорогостоящими игроками, как Генрих Мхитарян и Поль Погба. Таким образом, клубу с "Олд Траффорд" удалось нарастить суммарную стоимость своей первой команды до 613 миллионов евро.



По этому показателю "Юнайтед" уступает лишь мадридскому "Реалу", который имеет отрыв более 100 млн. евро. Также в топ-10 этого своеобразного рейтинга вошли "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".



Команды с самыми дорогими составами в Европе



20. "Вольфсбург" (Германия), 152 млн. евро



19. "Сандерленд" (Англия), 164 млн. евро



18. "Боруссия" (Дортмунд, Германия), 168 млн. евро



17. "Зенит" (Россия), 175 млн. евро



16. "Саутгемптон" (Англия), 176 млн. евро



15. "Рома" (Италия), 190 млн. евро



14. "Наполи" (Италия), 202 млн. евро



13. "Милан" (Италия), 248 млн. евро



12. "Интер" (Италия), 268 млн. евро



11. "Тоттенхэм" (Англия), 273 млн. евро



10. "Ювентус" (Италия), 312 млн. евро



9. "Бавария" (Германия), 322 млн. евро



8. "Барселона" (Испания), 401 млн. евро



7. "Ливерпуль" (Англия), 412 млн. евро



6. "Арсенал" (Англия), 428 млн. евро



5. ПСЖ (Франция), 437 млн. евро



4. "Манчестер Сити" (Англия), 535 млн. евро



3. "Челси" (Англия), 537 млн. евро



2. "Манчестер Юнайтед" (Англия), 613 млн. евро



1. "Реал" (Испания), 721 млн. евро