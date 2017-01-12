"Юнайтед" обладает второй самой дорогой командой в Европе

Манчестер Юнайтед Свежее исследование УЕФА установило, что "Манчестер Юнайтед" обладает вторым самым дорогим составом команды в европейском футболе.

Минувшим летом "красные дьяволы" укрепили свой состав такими дорогостоящими игроками, как Генрих Мхитарян и Поль Погба. Таким образом, клубу с "Олд Траффорд" удалось нарастить суммарную стоимость своей первой команды до 613 миллионов евро.

По этому показателю "Юнайтед" уступает лишь мадридскому "Реалу", который имеет отрыв более 100 млн. евро. Также в топ-10 этого своеобразного рейтинга вошли "Челси", "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Команды с самыми дорогими составами в Европе

20. "Вольфсбург" (Германия), 152 млн. евро

19. "Сандерленд" (Англия), 164 млн. евро

18. "Боруссия" (Дортмунд, Германия), 168 млн. евро

17. "Зенит" (Россия), 175 млн. евро

16. "Саутгемптон" (Англия), 176 млн. евро

15. "Рома" (Италия), 190 млн. евро

14. "Наполи" (Италия), 202 млн. евро

13. "Милан" (Италия), 248 млн. евро

12. "Интер" (Италия), 268 млн. евро

11. "Тоттенхэм" (Англия), 273 млн. евро

10. "Ювентус" (Италия), 312 млн. евро

9. "Бавария" (Германия), 322 млн. евро

8. "Барселона" (Испания), 401 млн. евро

7. "Ливерпуль" (Англия), 412 млн. евро

6. "Арсенал" (Англия), 428 млн. евро

5. ПСЖ (Франция), 437 млн. евро

4. "Манчестер Сити" (Англия), 535 млн. евро

3. "Челси" (Англия), 537 млн. евро

2. "Манчестер Юнайтед" (Англия), 613 млн. евро

1. "Реал" (Испания), 721 млн. евро



Метки Манчестер Юнайтед, рейтинги, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. role-playin 12.01.2017 18:39 # role-playin
    Бред какой то, есть Сандерленд, но нет Эвертона. Про барсу на 8 молчу уж.

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  2. andros13 12.01.2017 18:37 # andros13
    в десятке 5 команд из АПЛ
    зато в ЛЧ полные импотенты

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  3. shliko 12.01.2017 18:32 # shliko
    Днищавый веня зажопил чирик сейчас бы в четверке были на своём законном месте епта!

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  4. chev11 12.01.2017 18:25 # chev11
    Лул, колбаса дороже Баварии и Барки. Да там же никто дороже 3х лямов не стоит. В Англии недвижимость такая дорогая?

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  5. staryi-eblan 12.01.2017 18:25 # staryi-eblan
    глиноМЮсы тем не менее на 6 месте таблицы Апл

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  6. rap-woiska 12.01.2017 18:23 # rap-woiska
    всё это не имеет смысла когда

    6 Манчестер Юнайтед 20 39

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  7. maxvel 12.01.2017 18:14 # maxvel
    это до следующего лета

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  8. melwood-lfc 12.01.2017 18:13 # melwood-lfc
    лол
    кто там в параше то сейчас стоит больше, хотя бы, 50 фунтов??????

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  9. liverfun 12.01.2017 18:05 # liverfun
    19. "Сандерленд" (Англия), 164 млн. евро

    18. "Боруссия" (Дортмунд, Германия), 168 млн. евро

    написали бы, как этот рейтинг составляли, сложили чтоли стоимость каждого купленного игрока в команде?

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  10. xxx7xxx7xxx7 12.01.2017 18:02 # xxx7xxx7xxx7
    и находится на шестом месте в таблице отсасывая у пенсов 4-0 и еле еле отскакивая от всяких Мидлсбро,забивая с офсайдов всяким ВХ)))

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  11. sausage 12.01.2017 18:02 # sausage
    Сомнительное достижение.

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  12. dragonishka 12.01.2017 18:01 # dragonishka
    У Ливерпуля состав дороже Барселоны, лолище.

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