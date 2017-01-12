Ибрагимович: "Я покорил Англию за три месяца — теперь хочу титул"

Златан Ибрагимович Нападающий Златан Ибрагимович похвастал, что "покорил Англию" за три месяца, а теперь ему нужен чемпионский титул Премьер-Лиги.

18 голов шведского ветерана в 28 матчах за "красных дьяволов" заставили замолчать даже самых радикальных критиков, которые были уверены, что английский футбол окажется Ибрагимовичу не по плечу.

Сам Златан считает, что он раскусил суть игры в Премьер-Лиге еще в ноябре, после все трех месяцев в Англии. Как признается 35-летний нападающий, он не гонится за званием лучшего бомбардира, но хочет, чтобы его команда завоевала титул.

"Я не гонюсь не за кем. Я гонюсь за главным трофеем — Премьер-Лигой. Это моя цель. Индивидуальные награды — это то, что сопутствует основной цели. Это как бонус для каждого отдельного игрока".

"Если коллективно у вас получается хорошо, то и индивидуально тоже. Я стараюсь помогать команде, я стараюсь делать то, что делаю лучше всего — забивать голы, хорошо играть и создавать моменты для своих партнеров по команде. До тех пор, пока я могу делать это, я буду приносить пользу команде".

"У меня нет индивидуальных целей, потому что я уже добился их за три месяца в Англии. Я покорил Англию — это потребовало три месяца".

"Последние полтора месяца показали нам правильный путь. Дистанция до вершины была большой, но теперь ситуация улучшилась. Мы стали ближе к вершине".

"Мы ждем осечек других команд, чтобы воспользоваться их ошибками. Мы доставим проблем конкурентам, потому что вторая половина сезона будет определяющей. Давайте посмотрим, добьемся ли мы желаемого. Я знаю, чего мы хотим. Мы хотим показать это", — цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 17:00

Количество просмотров Просмотров: 820

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 12.01.2017 17:19 # blackdreamer
    тот случай когда старый пень лучше всего мю - уровень игры
    о чем говорить

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  2. selfish 12.01.2017 17:17 # selfish
    Ибрагимович знатно подрывает не только колбасников)

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  3. skychnie-oboi 12.01.2017 17:11 # skychnie-oboi
    Злой ЛФЦ 15-го вас разьебет как блохастых дворняг да еще и обосцыт после матча - и сделает еще под вопросом попадание в зону ЛЕ))

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  4. gidro-met 12.01.2017 17:11 # gidro-met
    "Я окропил Англию за три месяца - теперь хочу титул"

    не поймите меня не правильно..

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  5. chelsea88 12.01.2017 17:10 # chelsea88
    Покорил?! Лол, перешел бы в Челсей, мог бы вые6ываться. А так, ты не будешь лучшим даже в Манчестере.

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  6. el-pistalero 12.01.2017 17:08 # el-pistalero
    эхехехехех скум такой скум

    1 Челси 20 49
    6 МЮ 20 39

    10 очков отрыва, это как России до США. Вроде близко, но никогда не догонишь :)

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  7. gidro-met 12.01.2017 17:08 # gidro-met
    я бог, я покорил Англию..балбалабла
    на деле как сидел на 6 месте, так и остался со своей командой и лучшим полузащитником в мире Погбой сидеть в яме для бывших топов.

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  8. mancunia-planet 12.01.2017 17:05 # mancunia-planet
    тот случай, когда можно и п_выёбываться

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  9. gunars 12.01.2017 17:04 # gunars
    гпенсы ныть будут, если не возьмут титул)

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  10. reeker 12.01.2017 17:02 # reeker
    Морда треснит.

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