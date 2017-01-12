Ибрагимович: "Я покорил Англию за три месяца — теперь хочу титул"
Нападающий Златан Ибрагимович похвастал, что "покорил Англию" за три месяца, а теперь ему нужен чемпионский титул Премьер-Лиги.
18 голов шведского ветерана в 28 матчах за "красных дьяволов" заставили замолчать даже самых радикальных критиков, которые были уверены, что английский футбол окажется Ибрагимовичу не по плечу.
Сам Златан считает, что он раскусил суть игры в Премьер-Лиге еще в ноябре, после все трех месяцев в Англии. Как признается 35-летний нападающий, он не гонится за званием лучшего бомбардира, но хочет, чтобы его команда завоевала титул.
"Я не гонюсь не за кем. Я гонюсь за главным трофеем — Премьер-Лигой. Это моя цель. Индивидуальные награды — это то, что сопутствует основной цели. Это как бонус для каждого отдельного игрока".
"Если коллективно у вас получается хорошо, то и индивидуально тоже. Я стараюсь помогать команде, я стараюсь делать то, что делаю лучше всего — забивать голы, хорошо играть и создавать моменты для своих партнеров по команде. До тех пор, пока я могу делать это, я буду приносить пользу команде".
"У меня нет индивидуальных целей, потому что я уже добился их за три месяца в Англии. Я покорил Англию — это потребовало три месяца".
"Последние полтора месяца показали нам правильный путь. Дистанция до вершины была большой, но теперь ситуация улучшилась. Мы стали ближе к вершине".
"Мы ждем осечек других команд, чтобы воспользоваться их ошибками. Мы доставим проблем конкурентам, потому что вторая половина сезона будет определяющей. Давайте посмотрим, добьемся ли мы желаемого. Я знаю, чего мы хотим. Мы хотим показать это", — цитирует Ибрагимовича Daily Mirror.
12.01.2017 17:00
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Последние комментарии:
тот случай когда старый пень лучше всего мю - уровень игры
о чем говорить
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Ибрагимович знатно подрывает не только колбасников)
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Злой ЛФЦ 15-го вас разьебет как блохастых дворняг да еще и обосцыт после матча - и сделает еще под вопросом попадание в зону ЛЕ))
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"Я окропил Англию за три месяца - теперь хочу титул"
не поймите меня не правильно..
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Покорил?! Лол, перешел бы в Челсей, мог бы вые6ываться. А так, ты не будешь лучшим даже в Манчестере.
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эхехехехех скум такой скум
1 Челси 20 49
6 МЮ 20 39
10 очков отрыва, это как России до США. Вроде близко, но никогда не догонишь :)
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я бог, я покорил Англию..балбалабла
на деле как сидел на 6 месте, так и остался со своей командой и лучшим полузащитником в мире Погбой сидеть в яме для бывших топов.
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тот случай, когда можно и п_выёбываться
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гпенсы ныть будут, если не возьмут титул)
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Морда треснит.
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