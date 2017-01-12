Заха не жалеет о своем решении выступать за сборную Кот-д'Ивуара

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха заявил, что не жалеет о своем решении начать играть за сборную Кот-д'Ивуара, тем самым потеряв возможность вызываться в сборную Англии.

В преддверии Кубка Африки 24-летний Заха попрощался со своей мечтой выступать за сборную Англии, за которую ранее в своей карьере он провел два товарищеских матча. Уилфрид решил сменить футбольное гражданство, а накануне отметился голом за ивуарийцев в разминочной встрече с Угандой.



В интервью официальному веб-сайту своей новой национальной команды уроженец Абиджана объяснил, чем он был мотивирован в своем решении.



"Я сделал свой выбор. Теперь я хочу играть за Кот-д'Ивуар. Это награда для меня, потому что представлять свою страну — это всегда честь, а также потому, что ивуарийская команда обладает классными и талантливыми игроками".



"Я уехал в Англию еще ребенком и с тех пор не возвращался. Поэтому я рос и учился в стране, которая меня приняла, и это совершенно нормально, что на юношеском уровне я выступал за Англию".



"Но на протяжении четырех последних лет у меня было достаточно времени, чтобы проанализировать свою ситуацию и обдумать приглашение ивуарийской Федерации футбола. Поэтому я сделал правильный выбор, и я не жалею о нем", — сообщил Заха.