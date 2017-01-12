"Арсенал" продлил контракты с Жиру, Кокеленом и Косьелни

"Арсенал" объявил о подписании новых долгосрочных контрактов с французским трио: защитником Лораном Косьелни, полузащитником Франсисом Кокеленом и нападающим Оливье Жиру.

Ранее в этом сезоне Жиру высказывал недовольство дефицитом практики, но в последних матчах "канониры" целиком и полностью зависят от вклада 30-летнего нападающего в игру. Сам Оливье тоже отбросил мысли о смене клуба и связал долгосрочное будущее с "Арсеналом".



Судьба двух других французов – Кокелена и Косьелни – не вызывала таких больших сомнений, однако клуб с "Эмирейтс" позаботился о продлении сотрудничества с игроками.



"Мы рады, что три очень важных для нашей команды игрока останутся в "Арсенале" на долгий срок. Подписание контрактов во всеми ними – очень приятная новость для нас".



"Франсис добился огромного технического прогресса за последние несколько лет, поскольку сосредоточен на своей работе каждый день. Оливье уже сейчас обладает большим опытом в футболе и превратился в более развитого игрока после перехода в клуб. И, разумеется, Лоран остается важнейшей частью команды и одним из лучших защитников в мире", - сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.