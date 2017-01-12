"Арсенал" продлил контракты с Жиру, Кокеленом и Косьелни

Арсен Венгер, Оливье Жиру, Лоран Косьелни и Франсис Кокелен "Арсенал" объявил о подписании новых долгосрочных контрактов с французским трио: защитником Лораном Косьелни, полузащитником Франсисом Кокеленом и нападающим Оливье Жиру.

Ранее в этом сезоне Жиру высказывал недовольство дефицитом практики, но в последних матчах "канониры" целиком и полностью зависят от вклада 30-летнего нападающего в игру. Сам Оливье тоже отбросил мысли о смене клуба и связал долгосрочное будущее с "Арсеналом".

Судьба двух других французов – Кокелена и Косьелни – не вызывала таких больших сомнений, однако клуб с "Эмирейтс" позаботился о продлении сотрудничества с игроками.

"Мы рады, что три очень важных для нашей команды игрока останутся в "Арсенале" на долгий срок. Подписание контрактов во всеми ними – очень приятная новость для нас".

"Франсис добился огромного технического прогресса за последние несколько лет, поскольку сосредоточен на своей работе каждый день. Оливье уже сейчас обладает большим опытом в футболе и превратился в более развитого игрока после перехода в клуб. И, разумеется, Лоран остается важнейшей частью команды и одним из лучших защитников в мире", - сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер.



Метки Арсенал, Венгер, Жиру, Кокелен, контракты, Косьелни

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2017 15:20

Количество просмотров Просмотров: 594

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  1. chelsea88 12.01.2017 15:54 # chelsea88
    Нонеймы какие-то

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  2. suarezov 12.01.2017 15:48 # suarezov
    с гастарбайтерами легче договорится

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  3. arsenal-fc-fan 12.01.2017 15:44 # arsenal-fc-fan
    френчкор

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  4. dragonishka 12.01.2017 15:39 # dragonishka
    Вот если бы Санчес с Озилом были французами...

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  5. selfish 12.01.2017 15:28 # selfish
    Ожидание: Арсенал продлил контракты с Озилом и Санчесом
    Реальность: Кокленъ, Косьелни

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  6. reeker 12.01.2017 15:20 # reeker
    Нужно подписывать контракт с Санчесом,а они подписывают долгосрочные контракты с игроками которым за 30 лет и каким-то посредственным игроком.Клоуны в общем.

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