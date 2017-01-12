Пайе отказывается тренироваться и играть за "Вест Хэм"

Плеймейкер "Вест Хэма" Димитри Пайе отказывается тренировать и играть за лондонский клуб, однако "молотобойцы" не собираются продавать свою звезду до конца января.

Несмотря на то, что только минувшей зимой Пайе заключил с "Вест Хэмом" новый контракт, 29-летний француз уже несколько недель подряд обсуждает тему своего возможного ухода из клуба.



Ситуация дошла до того, что Димитри отказался выходить на тренировки и выразил желание покинуть клуб. Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что недоволен таким поведением Пайе, но продавать игрока "молотобойцы" не намерены.



"Мы уже говорили, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайе отказывается играть за нас. Он хочет уйти".



"Он однозначно лучший игрок "Вест Хэма", поэтому прошлой зимой мы заключили с ним долгосрочный контракт. Мы не собираемся его продавать, мы сделали для него все и всегда его поддерживали".



"Я чувствую гнев, я чувствую ярость. Такое ощущение, что меня просто кинули. Я уже разговаривал с председателем клуба, и можете мне поверить: вопрос денег не стоит. Мы заключили с Димитри долгосрочный контракт, потому что хотим, чтобы он остался", - цитирует Билича The Guardian.



Также Славен рассказал, что Пайе не войдет в заявку на матч с "Кристал Пэлас" и до тех пор, пока не изменит своего отношения к делу, будет заниматься отдельно от команды.



"Я ожидаю, что он вернется в состав и продемонстрирует свою приверженность делу. Вероятно, он прислушивается к тому, что говорят другие клубы, как это часто бывает в январе. В любом случае пока он не изменит своего отношения, он не будет допущен до занятий с остальной командой", - добавил хорват.