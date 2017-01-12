Пайе отказывается тренироваться и играть за "Вест Хэм"
Плеймейкер "Вест Хэма" Димитри Пайе отказывается тренировать и играть за лондонский клуб, однако "молотобойцы" не собираются продавать свою звезду до конца января.
Несмотря на то, что только минувшей зимой Пайе заключил с "Вест Хэмом" новый контракт, 29-летний француз уже несколько недель подряд обсуждает тему своего возможного ухода из клуба.
Ситуация дошла до того, что Димитри отказался выходить на тренировки и выразил желание покинуть клуб. Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что недоволен таким поведением Пайе, но продавать игрока "молотобойцы" не намерены.
"Мы уже говорили, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайе отказывается играть за нас. Он хочет уйти".
"Он однозначно лучший игрок "Вест Хэма", поэтому прошлой зимой мы заключили с ним долгосрочный контракт. Мы не собираемся его продавать, мы сделали для него все и всегда его поддерживали".
"Я чувствую гнев, я чувствую ярость. Такое ощущение, что меня просто кинули. Я уже разговаривал с председателем клуба, и можете мне поверить: вопрос денег не стоит. Мы заключили с Димитри долгосрочный контракт, потому что хотим, чтобы он остался", - цитирует Билича The Guardian.
Также Славен рассказал, что Пайе не войдет в заявку на матч с "Кристал Пэлас" и до тех пор, пока не изменит своего отношения к делу, будет заниматься отдельно от команды.
"Я ожидаю, что он вернется в состав и продемонстрирует свою приверженность делу. Вероятно, он прислушивается к тому, что говорят другие клубы, как это часто бывает в январе. В любом случае пока он не изменит своего отношения, он не будет допущен до занятий с остальной командой", - добавил хорват.
12.01.2017 15:00
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Уки дуки. Челси не спи
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в казахский клуб хочет, в кайрат или челси
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ребзя, у кого-нибудь была ошибка при входе в фифу "к сожалению вы не можете использовать сетевые возможности ea из-за ограничения по возрасту" ? не читер, вообще редко в фут играю, просто карьеру прохожу. письмо еа написал
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Кстати что за фрукт этот Бакайоко?
Нормальный игрок?
Можно будет форсить как лучшего опорника АПЛ?
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практически уверен, что такое поведение Пайе - дело рук хитрожопого нытика
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Ожиреет в резерве за полгода,а летом никому не нужен будет.
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Жирная скотина. Штрафануть его надо, за невыполнение контрактных обязательств.
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Плохая тема дня, не соберёт.
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Лондон портит футболистов
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Пайетгребень по масти питух значит в арсенал перейдёт
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кем был кем стал ??
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Нормально парнишка Билича опрокидывает, ха! Вест Хэм продаст пацанчика, пацанчик имеет вес, но не топ! немного варан ну и ху с ним, все равно в другой команде апл не окажется
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Лицом на одного очкотёра с моего призыва 10-11 похож, прямо 2 капли
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29 лет, а мозгов кот наплакал... уж он то должен понимать что топ тренера помимо игровых навыков смотрят еще и на личные качества игрока....именно поэтому Дракслер навряд ли окажется в топ команде, т.к. такие игроки как Пайе и Дракслер будут отравлять атмосферу в коллективе своими капризами
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Ну и куда он перейдет?
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А что Билич хотел?Уровень клуба не соответствует уровню игрока.У Санчеса точно такая же проблема.
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Ну тут все ясно
челнси гавнецо пенсы глиномесы
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Борзый Димон
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пидорас. по масти скумовец манчестерский, короч
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Ну началось. Скоро тридцатник, играй себе, живи в Лондоне, да получай топовую зп. Вест Хэм не такой уж и плохой клуб.
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