Пайе отказывается тренироваться и играть за "Вест Хэм"

Димитри Пайе Плеймейкер "Вест Хэма" Димитри Пайе отказывается тренировать и играть за лондонский клуб, однако "молотобойцы" не собираются продавать свою звезду до конца января.

Несмотря на то, что только минувшей зимой Пайе заключил с "Вест Хэмом" новый контракт, 29-летний француз уже несколько недель подряд обсуждает тему своего возможного ухода из клуба.

Ситуация дошла до того, что Димитри отказался выходить на тренировки и выразил желание покинуть клуб. Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что недоволен таким поведением Пайе, но продавать игрока "молотобойцы" не намерены.

"Мы уже говорили, что не хотим продавать наших лучших игроков, но Пайе отказывается играть за нас. Он хочет уйти".

"Он однозначно лучший игрок "Вест Хэма", поэтому прошлой зимой мы заключили с ним долгосрочный контракт. Мы не собираемся его продавать, мы сделали для него все и всегда его поддерживали".

"Я чувствую гнев, я чувствую ярость. Такое ощущение, что меня просто кинули. Я уже разговаривал с председателем клуба, и можете мне поверить: вопрос денег не стоит. Мы заключили с Димитри долгосрочный контракт, потому что хотим, чтобы он остался", - цитирует Билича The Guardian.

Также Славен рассказал, что Пайе не войдет в заявку на матч с "Кристал Пэлас" и до тех пор, пока не изменит своего отношения к делу, будет заниматься отдельно от команды.

"Я ожидаю, что он вернется в состав и продемонстрирует свою приверженность делу. Вероятно, он прислушивается к тому, что говорят другие клубы, как это часто бывает в январе. В любом случае пока он не изменит своего отношения, он не будет допущен до занятий с остальной командой", - добавил хорват.



Метки Вест Хэм, Пайе

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2440

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Последние комментарии:




  1. mototroller 12.01.2017 15:54 # mototroller
    Уки дуки. Челси не спи

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  2. jack-4poker 12.01.2017 15:50 # jack-4poker
    в казахский клуб хочет, в кайрат или челси

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  3. arsenal-fc-fan 12.01.2017 15:50 # arsenal-fc-fan
    ребзя, у кого-нибудь была ошибка при входе в фифу "к сожалению вы не можете использовать сетевые возможности ea из-за ограничения по возрасту" ? не читер, вообще редко в фут играю, просто карьеру прохожу. письмо еа написал

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  4. stepan-jam-boss 12.01.2017 15:45 # stepan-jam-boss
    Кстати что за фрукт этот Бакайоко?
    Нормальный игрок?
    Можно будет форсить как лучшего опорника АПЛ?

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  5. admob 12.01.2017 15:44 # admob
    практически уверен, что такое поведение Пайе - дело рук хитрожопого нытика

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  6. dragonishka 12.01.2017 15:40 # dragonishka
    Ожиреет в резерве за полгода,а летом никому не нужен будет.

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  7. dean-winchester 12.01.2017 15:39 # dean-winchester
    Жирная скотина. Штрафануть его надо, за невыполнение контрактных обязательств.

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  8. reddevil13 12.01.2017 15:39 # reddevil13
    Плохая тема дня, не соберёт.

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  9. el-pistalero 12.01.2017 15:28 # el-pistalero
    Лондон портит футболистов

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  10. bezon 12.01.2017 15:25 # bezon
    Пайетгребень по масти питух значит в арсенал перейдёт

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  11. azared 12.01.2017 15:20 # azared
    кем был кем стал ??

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  12. selfish 12.01.2017 15:20 # selfish
    Нормально парнишка Билича опрокидывает, ха! Вест Хэм продаст пацанчика, пацанчик имеет вес, но не топ! немного варан ну и ху с ним, все равно в другой команде апл не окажется

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  13. mazabyka 12.01.2017 15:13 # mazabyka
    Лицом на одного очкотёра с моего призыва 10-11 похож, прямо 2 капли

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  14. algambra 12.01.2017 15:11 # algambra
    29 лет, а мозгов кот наплакал... уж он то должен понимать что топ тренера помимо игровых навыков смотрят еще и на личные качества игрока....именно поэтому Дракслер навряд ли окажется в топ команде, т.к. такие игроки как Пайе и Дракслер будут отравлять атмосферу в коллективе своими капризами

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  15. stepan-jam-boss 12.01.2017 15:10 # stepan-jam-boss
    Ну и куда он перейдет?

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  16. reeker 12.01.2017 15:10 # reeker
    А что Билич хотел?Уровень клуба не соответствует уровню игрока.У Санчеса точно такая же проблема.

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  17. nyr 12.01.2017 15:05 # nyr
    Ну тут все ясно
    челнси гавнецо пенсы глиномесы

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  18. chelsea-69 12.01.2017 15:04 # chelsea-69
    Борзый Димон

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  19. hammersmith 12.01.2017 15:02 # hammersmith
    пидорас. по масти скумовец манчестерский, короч

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  20. irishbumpkin 12.01.2017 15:02 # irishbumpkin
    Ну началось. Скоро тридцатник, играй себе, живи в Лондоне, да получай топовую зп. Вест Хэм не такой уж и плохой клуб.

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