Клопп поблагодарил Кариуса за спасения

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что только голкипер Лорис Кариус спас шансы его команды на выход в финал Кубка Лиги.

Благодаря многочисленным спасениям Кариуса мерсисайдцам удалось унести ноги с "Сент-Мэри", где "Саутгемптон" отправил в их ворота всего один мяч в первом полуфинальном матче Кубка Лиги накануне вечером.



По словам Клоппа, только вдохновенная игра его соотечественника позволила "Ливерпулю" сохранить шансы перед ответной игрой на "Энфилде", которая состоится две недели спустя.



"Если бы мы уступили с разницей в три или четыре мяча, нам было бы гораздо сложнее отыграть это отставание в ответном матче. Так что да, Лорис сохранил нас в игре, хотя я не слишком удивлен его перфомансом. С другой стороны, если наш вратарь признается лучшим игроком встречи, значит, команда в целом не справилась со своей задачей", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.