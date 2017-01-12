Клопп поблагодарил Кариуса за спасения

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что только голкипер Лорис Кариус спас шансы его команды на выход в финал Кубка Лиги.

Благодаря многочисленным спасениям Кариуса мерсисайдцам удалось унести ноги с "Сент-Мэри", где "Саутгемптон" отправил в их ворота всего один мяч в первом полуфинальном матче Кубка Лиги накануне вечером.

По словам Клоппа, только вдохновенная игра его соотечественника позволила "Ливерпулю" сохранить шансы перед ответной игрой на "Энфилде", которая состоится две недели спустя.

"Если бы мы уступили с разницей в три или четыре мяча, нам было бы гораздо сложнее отыграть это отставание в ответном матче. Так что да, Лорис сохранил нас в игре, хотя я не слишком удивлен его перфомансом. С другой стороны, если наш вратарь признается лучшим игроком встречи, значит, команда в целом не справилась со своей задачей", - сообщил Клопп официальному сайту клуба.



Метки Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 12.01.2017 14:12 # sellman
    Хоспади!
    Нормальная игра вратаря уже нонсанс!

    Вангую на след игру: "Спасибо Клаван, что не привез очередной гол. Отлично отходил матч"

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  2. hammersmith 12.01.2017 14:07 # hammersmith
    к е к

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  3. armaha 12.01.2017 14:03 # armaha
    Это же его работа..мячи отбивать.

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  4. french 12.01.2017 14:02 # french
    Вратари колбасников настолько убоги, что адекватная игра становится сенсацией))
    Воспоминаю нашего Альмунию и Щенского)

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