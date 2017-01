Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" может потратиться на Тьемуэ Бакайоко. Джон Терри проведет встречу с Эдди Хау. "Арсенал" продаст Карла Дженкинсона в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Манчестер Юнайтед" может предложить 40 миллионов фунтов за полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко, дабы обойти "Челси". (Daily Star)



До конца недели капитан "Челси" Джон Терри проведет встречу с главным тренером "Борнмута" Эдди Хау, который хочет его арендовать на остаток сезона. (Daily Mail)



Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон — цель номер один "Челси" на замену Терри грядущим летом. (Daily Mirror)



"Челси" сообщил нападающему Мичи Батшуайи, что тот не уйдет в аренду в январе. (Daily Star)



"Арсенал" не отпустит своего капитана Пера Мертезакера в январе. (Daily Mirror)



"Интер" мечтает заполучить полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана. (Calciomercato)



Московский "Спартак" проявил интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Daily Express)



В борьбу за Сако включился "Суонси". (Liverpool Echo)



"Эвертон" не отпустит полузащитника Джеймса Маккарти в аренду. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" приблизился к приобретению нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана за 15 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" улучшил до 5 млн. фунтов свое предложение по полузащитнику "Халла" Роберту Снодграссу. (Sky Sports)



"Вест Хэм" и "Халл" интересуются защитником "Саутгемптона" Куко Мартиной. (ESPN)



Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзадза близок к переходу в "Валенсию". (talkSPORT)



"Уотфорд" обратился насчет аренды полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли. (ESPN)



В борьбу за Клеверли также вступил "Сандерленд". (The Telegraph)



"Суонси" близок к покупке защитника "Норвича" Мартина Олссена за 5 млн. фунтов. (ESPN)



Также "Суонси" нужен полузащитник "Тоттенхэма" Том Кэрролл, оцениваемый в 8 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Кристал Пэлас" купит защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона за 3 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Пол Инс и Стюарт Пирс пройдут собеседование на должность главного тренера молодежной сборной Англии. (The Times)



Игроки "Юнайтед" получат бонус по 50 тыс. фунтов, если выиграют Кубок Лиги. Бонус за попадание в топ-4 Премьер-Лиги составляет 100 тыс. фунтов. (Daily Mirror)



Роман Абрамович из своих средств оплатит строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж" стоимостью 500 млн. фунтов. (Daily Express)



Полузащитник "Стоука" Чарли Адам решил инвестировать в коммерческую недвижимость и попросил совета в Твиттере. (BBC)



Коло Туре может стать играющим тренером при Брендане Роджерсе в "Селтике". (Daily Express)



Джейми Рэднапп назвал Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге. (Sky Sports)