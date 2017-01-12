Светская хроника за четверг
"Манчестер Юнайтед" может потратиться на Тьемуэ Бакайоко. Джон Терри проведет встречу с Эдди Хау. "Арсенал" продаст Карла Дженкинсона в "Кристал Пэлас". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.
"Манчестер Юнайтед" может предложить 40 миллионов фунтов за полузащитника "Монако" Тьемуэ Бакайоко, дабы обойти "Челси". (Daily Star)
До конца недели капитан "Челси" Джон Терри проведет встречу с главным тренером "Борнмута" Эдди Хау, который хочет его арендовать на остаток сезона. (Daily Mail)
Защитник "Мидлсбро" Бен Гибсон — цель номер один "Челси" на замену Терри грядущим летом. (Daily Mirror)
"Челси" сообщил нападающему Мичи Батшуайи, что тот не уйдет в аренду в январе. (Daily Star)
"Арсенал" не отпустит своего капитана Пера Мертезакера в январе. (Daily Mirror)
"Интер" мечтает заполучить полузащитника "Ювентуса" Эмре Джана. (Calciomercato)
Московский "Спартак" проявил интерес к защитнику "Ливерпуля" Мамаду Сако. (Daily Express)
В борьбу за Сако включился "Суонси". (Liverpool Echo)
"Эвертон" не отпустит полузащитника Джеймса Маккарти в аренду. (Liverpool Echo)
"Вест Хэм" приблизился к приобретению нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана за 15 млн. фунтов. (The Sun)
"Вест Хэм" улучшил до 5 млн. фунтов свое предложение по полузащитнику "Халла" Роберту Снодграссу. (Sky Sports)
"Вест Хэм" и "Халл" интересуются защитником "Саутгемптона" Куко Мартиной. (ESPN)
Нападающий "Вест Хэма" Симоне Дзадза близок к переходу в "Валенсию". (talkSPORT)
"Уотфорд" обратился насчет аренды полузащитника "Эвертона" Тома Клеверли. (ESPN)
В борьбу за Клеверли также вступил "Сандерленд". (The Telegraph)
"Суонси" близок к покупке защитника "Норвича" Мартина Олссена за 5 млн. фунтов. (ESPN)
Также "Суонси" нужен полузащитник "Тоттенхэма" Том Кэрролл, оцениваемый в 8 млн. фунтов. (The Telegraph)
"Кристал Пэлас" купит защитника "Арсенала" Карла Дженкинсона за 3 млн. фунтов. (The Sun)
Другое
Пол Инс и Стюарт Пирс пройдут собеседование на должность главного тренера молодежной сборной Англии. (The Times)
Игроки "Юнайтед" получат бонус по 50 тыс. фунтов, если выиграют Кубок Лиги. Бонус за попадание в топ-4 Премьер-Лиги составляет 100 тыс. фунтов. (Daily Mirror)
Роман Абрамович из своих средств оплатит строительство нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж" стоимостью 500 млн. фунтов. (Daily Express)
Полузащитник "Стоука" Чарли Адам решил инвестировать в коммерческую недвижимость и попросил совета в Твиттере. (BBC)
Коло Туре может стать играющим тренером при Брендане Роджерсе в "Селтике". (Daily Express)
Джейми Рэднапп назвал Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" лучшим центральным защитником в Премьер-Лиге. (Sky Sports)
12.01.2017 13:00
Просмотров: 4154
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Вест Хэм" приблизился к приобретению нападающего "Брентфорда" Скотта Хогана за 15 млн. фунтов. (The Sun)
В фифе 17 качается всего до 75 при стартовом 71. херня... 15 лямов, блин!!!!
(ответить)
просто назовите мне одного игрока ливера, который прошел бы в стартовый состав МЮ
(ответить)
Бакайоко дно.
Батшуайи зря перешел в Челси.
Снодграс достоен лучшего клуба - молотки, гончары, дрозды - идеально для него.
Дзадза дно.
Пэлас надо урвать Дженкинсона, нормальный днарь, для них самое то, тем более за 3млн выпукнет.
(ответить)
Есть тут ведомые морскими терминами
В названии у подводной лодки буква "К"
Например К-19
Что обозначает?
(ответить)
наивный ВХЮ пытается за копейки купить лидеров клубов, которые сражаются за сохранение прописки в элите. слабые новости в целом.
(ответить)
Бакайоко крутой конечно, но зимой ждать ег оне приходится
(ответить)
Мю - Ливерпуль 0-0. Будет. Скам осядет в штрафной с 1 секунды, итого миллион дальних ударов и навесов от ливера и пара навесов от скама.
(ответить)
Ливерпуль-МЮ ТМ 2.5, зайдёт?
(ответить)
Где новости об уходе Озила и Санчеса?))) Кому нужна такая хроника...)
(ответить)
шо меня всегда в сковзерах поражало, каждый раз кукарекают, как они разыбут мю и каждый раз потом бегут на форум кукарекать, что не повезло\засудили\кокок и тд
(ответить)
Я, конечно, понимаю, что жалеть ущербных - это правильно, но, блea, это ж скум! Алло!
(ответить)
Согласен с дядей алкашом про Ван Дейка,надо брать
(ответить)
http://img0.joyreactor.cc/pics/post/full/двач-тредшот-3593992.jpeg
сyк ,просто проорался))
сори за офтоп, считаю продажу Мамаду - правильным решением.
(ответить)
Че за бокайоко блет. Я верратти жду
(ответить)
Хендерсон сыграет с Манчестер Юнайтед.
Бедный скум((
(ответить)
Всех кто не верит в победу лфк над скумом сжечь
Слабаки , разнесем этот жалкий клубишко наемников по типу челсей
(ответить)
Оба игрока могут появиться в составе команды в воскресном матче против Манчестер Юнайтед.
"Красные" как нельзя вовремя получат пополнение в лице капитана Джордана Хендерсона и защитника Жоэля Матипа, которые, как сообщает Liverpool Echo, уже сегодня вернутся к полноценным тренировкам.
жалко ибрагимовича
(ответить)
Короче походу скам размотает таки колбасных в воскресенье. Ибра отдохнул да и играл мю с днищами а далбичи колбасники опять основу гоняли. Сдохнет ЛФК в матче как загнаная лошадь. Победа скам 1-0 или 2-1
(ответить)
Я бы предпочел увидеть Сигурдсона в лфк
Для ротации самый годный из всех
(ответить)
Игроки "Юнайтед" получат бонус по 50 тыс. фунтов, если выиграют Кубок Лиги. Бонус за попадание в топ-4 Премьер-Лиги составляет 100 тыс. фунтов. (Daily Mirror)
охуеть бонус просто. мотивация запредельная.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий