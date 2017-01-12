"Рома" отказалась продавать Маноласа в "Арсенал"

Лучано Спаллетти Прошлым летом "Рома" отказалась от продажи центрального защитника Костаса Маноласа в "Арсенал". Предложение "канониров" показалось римлянам невыгодным.

Перед тем, как обратиться к Шкодрану Мустафи из "Валенсии", лондонский клуб вел кандидатуру 25-летнего Маноласа и даже вступил в переговоры о покупке игрока сборной Греции.

Однако предложение "Арсенала" в размере 40 миллионов евро не устроило их коллег из Рима. Клуб Серии А не согласился на такие условия, поэтому сделка сорвалась.

"Я не могу сказать, за кого Костас хотел бы играть, но вообще интересно, какие команды постучатся к нам в дверь. Например, прошлым летом на нас выходил "Арсенал", но "Рома" отказалась от 40 миллионов евро, что предлагали они, и потребовала больше".

"Может ли Костас уйти в январе? У меня нет таких новостей. Конечно, нет гарантий, что он обязательно сменит клуб летом, но предложения у нас наверняка будут. Сейчас очень сложно что-либо прогнозировать", - сообщил агент Джон Эвангелопулос Sport FM.



Метки Манолас, Рома, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 12.01.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 632

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  1. chelsea88 12.01.2017 12:35 # chelsea88
    Веншер: "мы были близки к подписанию Маноласа"

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  2. electric 12.01.2017 12:30 # electric
    кроме пидоргов в этот бухпроект еще кто-то метит?

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  3. vakudza05 12.01.2017 12:29 # vakudza05
    кто видел его игру? на Кэйхиле и Луизке не заедешь далековато

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  4. toledo 12.01.2017 12:25 # toledo
    ну норм, взяли Мустафи, который сходу влился и заиграл

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  5. stepan-jam-boss 12.01.2017 12:23 # stepan-jam-boss
    Спалетти такой: "Вот что с тобой будет если перейдешь к ним"

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  6. karnivool 12.01.2017 12:10 # karnivool
    после того как спалетти к нему сзади вот так вот подкрался,
    он теперь не то что перейти в арсенал не захочет, он это слово произносить боится. молодец лучано, итальянская школа! запугал игрока!

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  7. black93kz 12.01.2017 12:09 # black93kz
    фотка в тему)

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