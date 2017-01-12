"Рома" отказалась продавать Маноласа в "Арсенал"

Прошлым летом "Рома" отказалась от продажи центрального защитника Костаса Маноласа в "Арсенал". Предложение "канониров" показалось римлянам невыгодным.

Перед тем, как обратиться к Шкодрану Мустафи из "Валенсии", лондонский клуб вел кандидатуру 25-летнего Маноласа и даже вступил в переговоры о покупке игрока сборной Греции.



Однако предложение "Арсенала" в размере 40 миллионов евро не устроило их коллег из Рима. Клуб Серии А не согласился на такие условия, поэтому сделка сорвалась.



"Я не могу сказать, за кого Костас хотел бы играть, но вообще интересно, какие команды постучатся к нам в дверь. Например, прошлым летом на нас выходил "Арсенал", но "Рома" отказалась от 40 миллионов евро, что предлагали они, и потребовала больше".



"Может ли Костас уйти в январе? У меня нет таких новостей. Конечно, нет гарантий, что он обязательно сменит клуб летом, но предложения у нас наверняка будут. Сейчас очень сложно что-либо прогнозировать", - сообщил агент Джон Эвангелопулос Sport FM.