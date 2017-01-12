"Рома" отказалась продавать Маноласа в "Арсенал"
Прошлым летом "Рома" отказалась от продажи центрального защитника Костаса Маноласа в "Арсенал". Предложение "канониров" показалось римлянам невыгодным.
Перед тем, как обратиться к Шкодрану Мустафи из "Валенсии", лондонский клуб вел кандидатуру 25-летнего Маноласа и даже вступил в переговоры о покупке игрока сборной Греции.
Однако предложение "Арсенала" в размере 40 миллионов евро не устроило их коллег из Рима. Клуб Серии А не согласился на такие условия, поэтому сделка сорвалась.
"Я не могу сказать, за кого Костас хотел бы играть, но вообще интересно, какие команды постучатся к нам в дверь. Например, прошлым летом на нас выходил "Арсенал", но "Рома" отказалась от 40 миллионов евро, что предлагали они, и потребовала больше".
"Может ли Костас уйти в январе? У меня нет таких новостей. Конечно, нет гарантий, что он обязательно сменит клуб летом, но предложения у нас наверняка будут. Сейчас очень сложно что-либо прогнозировать", - сообщил агент Джон Эвангелопулос Sport FM.
12.01.2017 12:00
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Последние комментарии:
Веншер: "мы были близки к подписанию Маноласа"
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кроме пидоргов в этот бухпроект еще кто-то метит?
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кто видел его игру? на Кэйхиле и Луизке не заедешь далековато
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ну норм, взяли Мустафи, который сходу влился и заиграл
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Спалетти такой: "Вот что с тобой будет если перейдешь к ним"
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после того как спалетти к нему сзади вот так вот подкрался,
он теперь не то что перейти в арсенал не захочет, он это слово произносить боится. молодец лучано, итальянская школа! запугал игрока!
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фотка в тему)
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