Моуриньо побережет деньги на лето
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что воздержится от покупок в январе, чтобы оставить побольше денег на летнее трансферное окно.
"Красные дьяволы" ударно поработали на трансферном рынке прошлым летом, среди прочего установив новый мировой рекорд приобретением полузащитника Поля Погба у "Ювентуса".
На фоне этой активности "Юнайтед" выглядит несколько пассивно в январе, несмотря на слухи об интересе Моуриньо к Виктору Линделефу из "Бенфики", Жозе Фонте из "Саутгемптона", Фабиньо и Тьемуэ Бакайоко из "Монако".
Моуриньо заранее предупреждает фанатов своего клуба не ждать новичков до конца месяца, потому что свои главные покупки "дьяволы" планируют на грядущее лето.
"Убежден, в это зимнее трансферное окно мы будем продавцами, а не покупателями. Мы хотим сберечь фунты, чтобы выйти на рынок летом, как мы это сделали в этом году, заключив контракты с четырьмя игроками", — сообщил Жозе португальскому телеканалу Sport TV.
12.01.2017 11:00
Просмотров: 481
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
хорошая новость.
(ответить)
Беречь деньги и МЮ - несовместимые слова
(ответить)
нищеброды
(ответить)
Гризманн велкоме!
(ответить)
Уже середина января, а норм трансферов и не было.
Хотя в декабря британские СМИ писали как только откроется ТО.........
(ответить)
Моур на фото:"Все нормально, деньги есть".
(ответить)
прощай Депай)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий