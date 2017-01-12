Моуриньо побережет деньги на лето

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что воздержится от покупок в январе, чтобы оставить побольше денег на летнее трансферное окно.

"Красные дьяволы" ударно поработали на трансферном рынке прошлым летом, среди прочего установив новый мировой рекорд приобретением полузащитника Поля Погба у "Ювентуса".



На фоне этой активности "Юнайтед" выглядит несколько пассивно в январе, несмотря на слухи об интересе Моуриньо к Виктору Линделефу из "Бенфики", Жозе Фонте из "Саутгемптона", Фабиньо и Тьемуэ Бакайоко из "Монако".



Моуриньо заранее предупреждает фанатов своего клуба не ждать новичков до конца месяца, потому что свои главные покупки "дьяволы" планируют на грядущее лето.



"Убежден, в это зимнее трансферное окно мы будем продавцами, а не покупателями. Мы хотим сберечь фунты, чтобы выйти на рынок летом, как мы это сделали в этом году, заключив контракты с четырьмя игроками", — сообщил Жозе португальскому телеканалу Sport TV.