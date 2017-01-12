Моуриньо побережет деньги на лето

Жозе Моуриньо Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо сообщил, что воздержится от покупок в январе, чтобы оставить побольше денег на летнее трансферное окно.

"Красные дьяволы" ударно поработали на трансферном рынке прошлым летом, среди прочего установив новый мировой рекорд приобретением полузащитника Поля Погба у "Ювентуса".

На фоне этой активности "Юнайтед" выглядит несколько пассивно в январе, несмотря на слухи об интересе Моуриньо к Виктору Линделефу из "Бенфики", Жозе Фонте из "Саутгемптона", Фабиньо и Тьемуэ Бакайоко из "Монако".

Моуриньо заранее предупреждает фанатов своего клуба не ждать новичков до конца месяца, потому что свои главные покупки "дьяволы" планируют на грядущее лето.

"Убежден, в это зимнее трансферное окно мы будем продавцами, а не покупателями. Мы хотим сберечь фунты, чтобы выйти на рынок летом, как мы это сделали в этом году, заключив контракты с четырьмя игроками", — сообщил Жозе португальскому телеканалу Sport TV.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 481

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  1. palach221078 12.01.2017 11:21 # palach221078
    хорошая новость.

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  2. halamadrid94 12.01.2017 11:19 # halamadrid94
    Беречь деньги и МЮ - несовместимые слова

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  3. podpolkovnik 12.01.2017 11:17 # podpolkovnik
    нищеброды

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  4. selfish 12.01.2017 11:16 # selfish
    Гризманн велкоме!

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  5. suarezov 12.01.2017 11:14 # suarezov
    Уже середина января, а норм трансферов и не было.
    Хотя в декабря британские СМИ писали как только откроется ТО.........

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  6. boomshanka 12.01.2017 11:05 # boomshanka
    Моур на фото:"Все нормально, деньги есть".

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  7. el-pistalero 12.01.2017 11:01 # el-pistalero
    прощай Депай)

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