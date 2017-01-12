Венгер: "Брамалл может очень скоро стать игроком первой команды"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что его новичок Коэн Брамалл "очень скоро" будет претендовать на место в первой команде.

На текущей неделе "канониры" объявили о приобретении Брамалла из полупрофессионального клуба "Эднесфорд", выступающего в седьмом английском дивизионе. Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов в неделю.



Лондонский клуб сразу же сообщил, что свое развитие 20-летний левый защитник, еще недавно работавший сборщиком на автомобильном заводе, продолжит в молодежной команде, однако Венгер ожидает, что Коэн сможет быстро навязать конкуренцию Начо Монреалю и Кирану Гиббсу в первой команде.



"В первую очередь он должен на юношеском уровне показать, что может быстро стать игроком первой команды. Убежден, он обладает великолепными физическими данными, и у него хороший уровень мотивации, ведь он побывал в низших дивизионах".



"Он должен работать над тем, чтобы как можно скорее подготовиться к конкуренции с игроками первой команды. Думаю, это случится очень скоро, ведь у него есть все ингредиенты для этого: он очень хорошо выбирает время для рывков, у него достойная техника и исключительная скорость. Это очень важные ингредиенты сегодня".



"Прежде он занимался атлетикой, и он поздно пришел в футбол, поэтому я верю, что если он сможет сочетать тактический аспект и технический аспект в своей игре, то станет игроком топ-уровня", — сообщил Венгер официальному веб-сайту "Арсенала".