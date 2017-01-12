Венгер: "Брамалл может очень скоро стать игроком первой команды"

Коэн Брамалл и Арсен Венгер Наставник "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что его новичок Коэн Брамалл "очень скоро" будет претендовать на место в первой команде.

На текущей неделе "канониры" объявили о приобретении Брамалла из полупрофессионального клуба "Эднесфорд", выступающего в седьмом английском дивизионе. Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов в неделю.

Лондонский клуб сразу же сообщил, что свое развитие 20-летний левый защитник, еще недавно работавший сборщиком на автомобильном заводе, продолжит в молодежной команде, однако Венгер ожидает, что Коэн сможет быстро навязать конкуренцию Начо Монреалю и Кирану Гиббсу в первой команде.

"В первую очередь он должен на юношеском уровне показать, что может быстро стать игроком первой команды. Убежден, он обладает великолепными физическими данными, и у него хороший уровень мотивации, ведь он побывал в низших дивизионах".

"Он должен работать над тем, чтобы как можно скорее подготовиться к конкуренции с игроками первой команды. Думаю, это случится очень скоро, ведь у него есть все ингредиенты для этого: он очень хорошо выбирает время для рывков, у него достойная техника и исключительная скорость. Это очень важные ингредиенты сегодня".

"Прежде он занимался атлетикой, и он поздно пришел в футбол, поэтому я верю, что если он сможет сочетать тактический аспект и технический аспект в своей игре, то станет игроком топ-уровня", — сообщил Венгер официальному веб-сайту "Арсенала".


Метки Арсенал, Брамалл, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. palach221078 12.01.2017 11:20 # palach221078
    на фото старый влюблённый педофил.

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  2. selfish 12.01.2017 11:17 # selfish
    Обработал знатно паренька, тот даже и не подозревает о том сколько денег отмыли через его имя. Через пару - тройку годиков сольют в чемпионшип.

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  3. smithsane 12.01.2017 10:53 # smithsane
    "Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов"

    Тот самый момент, когда ты стоишь дешевле, чем часы Шона Дайча.

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  4. taxa 12.01.2017 10:41 # taxa
    "Трансфер обошелся в 40 тысяч &#163; в неделю" - судя по этому, его купили ровно на неделю)))

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  5. halamadrid94 12.01.2017 10:20 # halamadrid94
    Не удивлюсь , если Браммал до Арсенала 4 года работал в автосалоне и был на просмотре в 4-х клубах до Эднесфорда и в своем первом полноценном сезоне в главной команде проведет четыре матча . Истинный канонир . Жаль только , что его не купили за 40 001 фунт

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  6. akadam 12.01.2017 10:13 # akadam
    Прям семейное фото из прошлого века.

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  7. dentinho 12.01.2017 10:12 # dentinho
    Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов в неделю.

    Бодун? )

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  8. kamilfo 12.01.2017 10:06 # kamilfo
    Ну, тут хоть Bentley. Скоро начнут, видимо, прямиком из Тольятти гнать.
    У него агент-то есть хоть?)

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  9. karnivool 12.01.2017 10:06 # karnivool
    Брал бы пример с Лехи со двора! Не ведется на такие предложения, а отдает все своей команде!

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