Венгер: "Брамалл может очень скоро стать игроком первой команды"
Наставник "Арсенала" Арсен Венгер ожидает, что его новичок Коэн Брамалл "очень скоро" будет претендовать на место в первой команде.
На текущей неделе "канониры" объявили о приобретении Брамалла из полупрофессионального клуба "Эднесфорд", выступающего в седьмом английском дивизионе. Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов в неделю.
Лондонский клуб сразу же сообщил, что свое развитие 20-летний левый защитник, еще недавно работавший сборщиком на автомобильном заводе, продолжит в молодежной команде, однако Венгер ожидает, что Коэн сможет быстро навязать конкуренцию Начо Монреалю и Кирану Гиббсу в первой команде.
"В первую очередь он должен на юношеском уровне показать, что может быстро стать игроком первой команды. Убежден, он обладает великолепными физическими данными, и у него хороший уровень мотивации, ведь он побывал в низших дивизионах".
"Он должен работать над тем, чтобы как можно скорее подготовиться к конкуренции с игроками первой команды. Думаю, это случится очень скоро, ведь у него есть все ингредиенты для этого: он очень хорошо выбирает время для рывков, у него достойная техника и исключительная скорость. Это очень важные ингредиенты сегодня".
"Прежде он занимался атлетикой, и он поздно пришел в футбол, поэтому я верю, что если он сможет сочетать тактический аспект и технический аспект в своей игре, то станет игроком топ-уровня", — сообщил Венгер официальному веб-сайту "Арсенала".
12.01.2017 10:00
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Последние комментарии:
на фото старый влюблённый педофил.
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Обработал знатно паренька, тот даже и не подозревает о том сколько денег отмыли через его имя. Через пару - тройку годиков сольют в чемпионшип.
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"Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов"
Тот самый момент, когда ты стоишь дешевле, чем часы Шона Дайча.
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"Трансфер обошелся в 40 тысяч £ в неделю" - судя по этому, его купили ровно на неделю)))
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Не удивлюсь , если Браммал до Арсенала 4 года работал в автосалоне и был на просмотре в 4-х клубах до Эднесфорда и в своем первом полноценном сезоне в главной команде проведет четыре матча . Истинный канонир . Жаль только , что его не купили за 40 001 фунт
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Прям семейное фото из прошлого века.
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Этот трансфер обошелся "Арсеналу" в 40 тысяч фунтов в неделю.
Бодун? )
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Ну, тут хоть Bentley. Скоро начнут, видимо, прямиком из Тольятти гнать.
У него агент-то есть хоть?)
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Брал бы пример с Лехи со двора! Не ведется на такие предложения, а отдает все своей команде!
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