"Барселона" и "Ювентус" вступили в борьбу за Лаллану
"Барселона" и "Ювентус" решили составить конкуренцию ПСЖ в стремлении переманить полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану.
В этом сезоне Лаллана окончательно укрепился в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа и демонстрирует футбол высочайшего уровня, что не осталось незамеченным со стороны европейских грандов.
Достаточно давно ходят слухи о намерении ПСЖ предложить 60 миллионов фунтов за 28-летнего игрока сборной Англии по окончании сезона, однако теперь, утверждает The Times, в борьбу за Адама вступили два других тяжеловеса европейского футбола.
"Барса" и "Ювентус", чемпионы своих стран, полагают, что Лаллана может быть заинтересован в смене клуба, если по итогам этого сезона "Ливерпуль" не сможет пробиться в Лигу Чемпионов.
Добавим, что в ближайшие месяцы "красных" попытаются оградить экс-игрока "Саутгемптона" от интереса других клубов, предложив Лаллане новый контракт на улучшенных условиях.
12.01.2017 09:00
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Последние комментарии:
"Барселона" и "Ювентус" вступили в Лаллану
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за титулами, пох что на лавку
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Самое время хватать игроков ЛФК, которые осознали, что остались в очередной раз без трофеев!
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Чисто на лавку
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