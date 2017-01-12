"Барселона" и "Ювентус" вступили в борьбу за Лаллану

Адам Лаллана "Барселона" и "Ювентус" решили составить конкуренцию ПСЖ в стремлении переманить полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану.

В этом сезоне Лаллана окончательно укрепился в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа и демонстрирует футбол высочайшего уровня, что не осталось незамеченным со стороны европейских грандов.

Достаточно давно ходят слухи о намерении ПСЖ предложить 60 миллионов фунтов за 28-летнего игрока сборной Англии по окончании сезона, однако теперь, утверждает The Times, в борьбу за Адама вступили два других тяжеловеса европейского футбола.

"Барса" и "Ювентус", чемпионы своих стран, полагают, что Лаллана может быть заинтересован в смене клуба, если по итогам этого сезона "Ливерпуль" не сможет пробиться в Лигу Чемпионов.

Добавим, что в ближайшие месяцы "красных" попытаются оградить экс-игрока "Саутгемптона" от интереса других клубов, предложив Лаллане новый контракт на улучшенных условиях.


Метки Барселона, Лаллана, Ливерпуль, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 09:00

Количество просмотров Просмотров: 896

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  1. dragonishka 12.01.2017 09:39 # dragonishka
    "Барселона" и "Ювентус" вступили в Лаллану

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  2. selfish 12.01.2017 09:13 # selfish
    за титулами, пох что на лавку

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  3. sellman 12.01.2017 09:06 # sellman
    Самое время хватать игроков ЛФК, которые осознали, что остались в очередной раз без трофеев!

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  4. januzaj00 12.01.2017 09:06 # januzaj00
    Чисто на лавку

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