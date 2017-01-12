"Барселона" и "Ювентус" вступили в борьбу за Лаллану

"Барселона" и "Ювентус" решили составить конкуренцию ПСЖ в стремлении переманить полузащитника "Ливерпуля" Адама Лаллану.

В этом сезоне Лаллана окончательно укрепился в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа и демонстрирует футбол высочайшего уровня, что не осталось незамеченным со стороны европейских грандов.



Достаточно давно ходят слухи о намерении ПСЖ предложить 60 миллионов фунтов за 28-летнего игрока сборной Англии по окончании сезона, однако теперь, утверждает The Times, в борьбу за Адама вступили два других тяжеловеса европейского футбола.



"Барса" и "Ювентус", чемпионы своих стран, полагают, что Лаллана может быть заинтересован в смене клуба, если по итогам этого сезона "Ливерпуль" не сможет пробиться в Лигу Чемпионов.



Добавим, что в ближайшие месяцы "красных" попытаются оградить экс-игрока "Саутгемптона" от интереса других клубов, предложив Лаллане новый контракт на улучшенных условиях.