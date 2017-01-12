Клопп рассказал, что было в записке для Старриджа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскрыл секрет, что содержалось в записке, которую он передал нападающему Даниэлю Старриджу в проигранном матче Кубка Лиги против "Саутгемптона".

В среду вечером "красные" потерпели минимальное поражение на "Сент Мэри". Это была не самая зрелищная игра, поэтому внимание публики привлек эпизод во втором тайме, когда Старридж, получив кусочек бумаги от своего тренера, принялся бегать между товарищами по команде и что-то объяснять. Болельщики немедленно принялись строить теории, что содержалось в записке.



После матча Клопп объяснил, что просто хотел поменять тактику, но, вероятно, запоздал со своим решением.



"Что содержала записка? Что мы переходим на другую схему. Если хотите, называйте ее 3-5-2. Лукас в обороне. Эмре в центре, два вингера, два нападающих. Лаллана и Коутиньо между линиями. Вот и все. Никакой другой информации, но этого было достаточно. Правда, возможно, слишком поздно. Мы передали записку, когда игра снова активизировалась, и это была наша ошибка".



"Я бы сказал, что семь или восемь моих игроков все поняли немедленно. Роберто (Фирмино) потребовалось чуть больше времени. Однако он был близок к пониманию. Такое бывает".



"Мы так поступили не от разочарования. Мы так поступили, потому что чувствовали, что можем спасти матч, вот и все. Кем бы я был, если бы остался в стороне? Если мы не играем хорошо, то я стараюсь помочь".



"Мы подумали, что имеет смысл использовать настоящих вингеров на высоких позициях, доставив сопернику проблем на флангах. С Филом и Адамом в центре и двумя нападающими, Роберто и Даниэлем. Вот и все, дело не в разочаровании", — цитирует Клоппа The Guardian.