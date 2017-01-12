"Фенербахче" исключает продажу Кьяера в "Челси"

"Фенербахче" официально опроверг слухи, сватающие защитника Симона Кьяера в "Челси". Игрок сборной Дании не покинет Стамбул в январе.

На текущей неделе издание Gazzetta dello Sport сообщило, что итальянский наставник "синих" Антонио Конте готовится предложить 16 миллионов фунтов за Кьяера, который до своего перехода в "Фенербахче" летом 2015 успел поиграть за "Вольфсбург", "Рому" и "Лилль".



Столь интенсивные слухи в прессе заставили турецкий клуб отреагировать и выпустить заявление, согласно которому Кьяер никуда не уйдет в это трансферное окно.



"За последнее время было несколько ложных сообщений о том, что "Челси" сделал предложение насчет нашего датского игрока Симона Кьяера. "Фенербахче" не получал никаких предложений насчет Кьяера, и любые предположения о возможном трансфере являются ложными. Кьяер является счастливым и успешным членом нашей команды. Мы бы хотели попросить своих фанатов игнорировать такого рода ложные сообщения, призванные дестабилизировать обстановку в нашей команде", — гласит заявление "Фенербахче".