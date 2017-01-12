"Юнайтед" продлил контракт с Феллайни до 2018 года

"Манчестер Юнайтед" воспользовался своей опцией и на 12 месяцев продлил контракт с полузащитником Маруаном Феллайни — до июня 2018.

Напомним, Феллайни был приобретен "красными дьяволами" в 2013 году у "Эвертона" за 27.5 миллионов фунтов. С тех пор перспективы Маруана на "Олд Траффорд" неоднократно ставились под сомнение.



Однако нынешний тренер "Юнайтед" Жозе Моуриньо явно рассчитывает на 29-летнего бельгийца, с которым он даже обнялся после гола Маруана в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Халла" во вторник вечером.



"У него очень сильный характер, и он хорошо справляется с давлением. Он знает, что является очень важным игроком для меня", — сообщил Моуриньо после победы 2:0 над "тиграми".



Как сообщает BBC, свои слова Моуриньо подтвердил делом: на следующий день после гола Маруана клуб воспользовался своим правом и продлил контракт полузащитника до окончания следующего сезона.