"Челси" получил разрешение на реконструкцию "Стэмфорд Бридж"
Совет округа Хаммерсмит и Фулхэм единодушно одобрил планы "Челси" по реконструкции "Стэмфорд Бридж".
Уже обладая предварительным одобрением совета, в среду вечером президент "синих" Брюс Бак лично представил проект стоимостью 500 миллионов фунтов, согласно которому клуб планирует полностью снести "Стэмфорд Бридж" и построить на его месте новую 60-тысячную арену.
Как сообщает Sky Sports, трехчасовая презентация завершилась голосованием, по которому все члены совета высказались за одобрение планов "Челси".
Таким образом, теперь лидерам Премьер-Лиги требуется лишь формальное одобрение мэра Лондона Садик Хана, чтобы приступить к реализации столь амбициозного проекта, финансирование которого, как ожидается, полностью возьмет на себя владелец клуба Роман Абрамович.
Отметим, что дизайн-проект стадиона был разработан швейцарским бюро Herzog & De Meuron, которое также приложило руку к "Птичьему Гнезду" в Пекине и "Альянц Арене" в Мюнхене. "Челси" планирует приступить к строительным работам в конце следующего сезона и завершить их в течение трех лет.
Добавим, что сейчас "Стэмфорд Бридж" является седьмым самым просторным стадионом в Премьер-Лиге и только девятым вообще в Англии из числа клубных, вмещая 41,663 зрителей.
12.01.2017 05:55
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объясните плиз, а почему нельзя сразу построить стадик тысяч на 80?) зачем строить на 60? конечно может размер земли не предусматривает, но можно же тогда и другое место найти) чем искать его потом и строить там новый)
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ну а если адекватить, то это самый большой унитаз который будет греть Терри
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неплохо, сам стадик норм, но пространство вокруг него, его же просто нет.
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Заебца!
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чет не оч, с баттерси проект куда круче выглядел
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Супер! Удачи!
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че за хелсеа?
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удачи
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