"Челси" получил разрешение на реконструкцию "Стэмфорд Бридж"

Новый Стэмфорд Бридж Совет округа Хаммерсмит и Фулхэм единодушно одобрил планы "Челси" по реконструкции "Стэмфорд Бридж".

Уже обладая предварительным одобрением совета, в среду вечером президент "синих" Брюс Бак лично представил проект стоимостью 500 миллионов фунтов, согласно которому клуб планирует полностью снести "Стэмфорд Бридж" и построить на его месте новую 60-тысячную арену.

Как сообщает Sky Sports, трехчасовая презентация завершилась голосованием, по которому все члены совета высказались за одобрение планов "Челси".

Таким образом, теперь лидерам Премьер-Лиги требуется лишь формальное одобрение мэра Лондона Садик Хана, чтобы приступить к реализации столь амбициозного проекта, финансирование которого, как ожидается, полностью возьмет на себя владелец клуба Роман Абрамович.

Отметим, что дизайн-проект стадиона был разработан швейцарским бюро Herzog & De Meuron, которое также приложило руку к "Птичьему Гнезду" в Пекине и "Альянц Арене" в Мюнхене. "Челси" планирует приступить к строительным работам в конце следующего сезона и завершить их в течение трех лет.

Добавим, что сейчас "Стэмфорд Бридж" является седьмым самым просторным стадионом в Премьер-Лиге и только девятым вообще в Англии из числа клубных, вмещая 41,663 зрителей.

Новый Стэмфорд Бридж

Новый Стэмфорд Бридж

Новый Стэмфорд Бридж

Новый Стэмфорд Бридж

Новый Стэмфорд Бридж


Метки стадионы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 05:55

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  1. johnny1905 12.01.2017 06:45 # johnny1905
    объясните плиз, а почему нельзя сразу построить стадик тысяч на 80?) зачем строить на 60? конечно может размер земли не предусматривает, но можно же тогда и другое место найти) чем искать его потом и строить там новый)

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  2. karandash 12.01.2017 06:44 # karandash
    ну а если адекватить, то это самый большой унитаз который будет греть Терри

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  3. karandash 12.01.2017 06:43 # karandash
    неплохо, сам стадик норм, но пространство вокруг него, его же просто нет.

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  4. chelsea-ferrari 12.01.2017 06:40 # chelsea-ferrari
    Заебца!

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  5. johnny1905 12.01.2017 06:38 # johnny1905
    чет не оч, с баттерси проект куда круче выглядел

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  6. takemeron 12.01.2017 06:26 # takemeron
    Супер! Удачи!

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  7. rusatm 12.01.2017 06:16 # rusatm
    че за хелсеа?

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  8. meshuggah 12.01.2017 06:06 # meshuggah
    удачи

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