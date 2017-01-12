"Челси" получил разрешение на реконструкцию "Стэмфорд Бридж"

Совет округа Хаммерсмит и Фулхэм единодушно одобрил планы "Челси" по реконструкции "Стэмфорд Бридж".

Уже обладая предварительным одобрением совета, в среду вечером президент "синих" Брюс Бак лично представил проект стоимостью 500 миллионов фунтов, согласно которому клуб планирует полностью снести "Стэмфорд Бридж" и построить на его месте новую 60-тысячную арену.



Как сообщает Sky Sports, трехчасовая презентация завершилась голосованием, по которому все члены совета высказались за одобрение планов "Челси".



Таким образом, теперь лидерам Премьер-Лиги требуется лишь формальное одобрение мэра Лондона Садик Хана, чтобы приступить к реализации столь амбициозного проекта, финансирование которого, как ожидается, полностью возьмет на себя владелец клуба Роман Абрамович.



Отметим, что дизайн-проект стадиона был разработан швейцарским бюро Herzog & De Meuron, которое также приложило руку к "Птичьему Гнезду" в Пекине и "Альянц Арене" в Мюнхене. "Челси" планирует приступить к строительным работам в конце следующего сезона и завершить их в течение трех лет.



Добавим, что сейчас "Стэмфорд Бридж" является седьмым самым просторным стадионом в Премьер-Лиге и только девятым вообще в Англии из числа клубных, вмещая 41,663 зрителей.



















