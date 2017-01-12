"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону" в Кубке Лиги
"Ливерпуль" поставил под вопрос свое участие в финале Кубка Лиги второй год подряд, проиграв первый полуфинальный матч "Саутгемптону" — 1:0.
Тренер "святых" Клод Пюэль вернул всех сильнейших игроков в стартовый состав после ничейного матча с "Норвичем" в Кубке Англии. Капитан Жозе Фонте остался вне команды.
Впервые с 26 ноября в заявку "красных" попал полузащитник Филиппе Коутиньо, расположившись среди запасных. На острие атак отправился Даниэль Старридж.
"Ливерпуль" достаточно уверенно владел мячом в начале матча и пытался нагнетать давление. Хороший момент открыть счет имел Роберто Фирмино, пробив из пределов штрафной площади под перекладину, но голкипер Фрэйзер Форстер выручил хозяев.
А на 19-й минуте прозвучал первый тревожный звоночек для "красных", чьи защитники напрочь позабыли в своей штрафной Натана Редмонда. Стремительный вингер "Саутгемптона" остался в одиночестве, но Лорис Кариус бросился грудью на амбразуру и ногой отразил удар.
Прошло еще полторы минуты, и Редмонд взял реванш у Кариуса. Джею Родригесу удалась дерзкая передача с правого края между ног Рагнару Клавану, в результате чего Натан выскочил на свидание с голкипером и послал мяч в дальний угол ворот — 1:0.
"Ливерпуль" заметно погрустнел после пропущенного мяча, тогда как "святые", напротив, лишь добавили в уверенности и остаток тайма провели первым номером. На 43-й минуте только Кариус уберег гостей от второго гола, отразив удар из центра штрафной Редмонда.
Не ладилась игра у "красных" и во втором тайме. Отсутствие моментов заставило Юргена Клоппа выпустить на заключительные полчаса Коутиньо, однако толку было мало.
Более того, гости могли пропустить и второй гол, но на 83-й минуте перекладина ворот Кариуса помешала Редмонду оформить дубль.
"Ливерпуль" удивил не столько результатом, сколько своей игрой — привычно заряженная команда Юргена Клоппа на сей раз была излишне пассивна. Не исключено, что мыслями "красные" уже целиком на предстоящем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Так или иначе, но ответная встреча, которая пройдет на "Энфилде", оставляет "Ливерпулю" шанс исправиться.
"Саутгемптон" — "Ливерпуль" — 1:0 (1:0)
Гол: Редмонд 20.
"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Йошида, Ван Дейк, Бертран, Класи (Хейбьерг 73), Дэвис (Уорд-Проуз 82), Ромеу, Редмонд, Тадич, Родригес (Лонг 82).
"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум (Коутиньо 61), Лаллана, Фирмино (Ориги 83), Старридж.
Предупреждения: Родригес, Тадич.
12.01.2017 00:35
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Последние комментарии:
Корм для хейтеров не более...
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Ливерпуль по делу проиграли.
Максимум этого клуба с таким составом 5-6 места.
Непонятно почему избивались от Сахо и Шкртела и оставили Ловрена. Последний так вообще средний защитник, не уровень топ-клуба ни на минутку.
С Милнером в роли левого защитника ждите еще много-много потерянных очков. Ну и опорника бы им не помешало
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http://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2016/171/en/
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Требую продолжения банкета на ОТ
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Когда эмоции закончились, на подиум вышел Пюэль с прагматизмом.
Без кэпа и Коута в форме - в след за Арсом домой. Боритесь только за чемпик с такой лавкой.
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шанс есть и на Энфилде мы его используем. Увидимся на ОТ
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Кавтинья>азар
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Устали - все силы отдали в первом круге.
По этому мы прощаем этот спад команде.
Ведь мы соревнуемся с мешками денежными - которые за 1 млд могут купить любого просто так.
На Энфилде будет другая игра.Всем Инвы.
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опять колбасню поимели
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Матч на 2-0 скорее, чем 1-1 во 2 тайме шел
Лфк слаб, чет сдали. Матч с мю будет жарким. Клопп дает надежду моуру.
Ну и мане> клопп
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Ливерная колбаска хаха)
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в принципе эти 1-0 не трагедия, пеликаны дома могут все свои проблемы решить
тем интереснее будет
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Ждём комментов в исполнении колбасников,в которых они будут поливать грязью своих кумиров.
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Не исключено, что мыслями "красные" уже целиком на предстоящем матче против "Манчестер Юнайтед
Какой нахер Манчестер Юнайтед, еле ноги передвигали
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нах этот кубок не сдался
Клопп купи опорника и лз
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неудачи сауту в финале
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