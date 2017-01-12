"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону" в Кубке Лиги

"Ливерпуль" поставил под вопрос свое участие в финале Кубка Лиги второй год подряд, проиграв первый полуфинальный матч "Саутгемптону" — 1:0.

Тренер "святых" Клод Пюэль вернул всех сильнейших игроков в стартовый состав после ничейного матча с "Норвичем" в Кубке Англии. Капитан Жозе Фонте остался вне команды.



Впервые с 26 ноября в заявку "красных" попал полузащитник Филиппе Коутиньо, расположившись среди запасных. На острие атак отправился Даниэль Старридж.



"Ливерпуль" достаточно уверенно владел мячом в начале матча и пытался нагнетать давление. Хороший момент открыть счет имел Роберто Фирмино, пробив из пределов штрафной площади под перекладину, но голкипер Фрэйзер Форстер выручил хозяев.



А на 19-й минуте прозвучал первый тревожный звоночек для "красных", чьи защитники напрочь позабыли в своей штрафной Натана Редмонда. Стремительный вингер "Саутгемптона" остался в одиночестве, но Лорис Кариус бросился грудью на амбразуру и ногой отразил удар.



Прошло еще полторы минуты, и Редмонд взял реванш у Кариуса. Джею Родригесу удалась дерзкая передача с правого края между ног Рагнару Клавану, в результате чего Натан выскочил на свидание с голкипером и послал мяч в дальний угол ворот — 1:0.



"Ливерпуль" заметно погрустнел после пропущенного мяча, тогда как "святые", напротив, лишь добавили в уверенности и остаток тайма провели первым номером. На 43-й минуте только Кариус уберег гостей от второго гола, отразив удар из центра штрафной Редмонда.



Не ладилась игра у "красных" и во втором тайме. Отсутствие моментов заставило Юргена Клоппа выпустить на заключительные полчаса Коутиньо, однако толку было мало.



Более того, гости могли пропустить и второй гол, но на 83-й минуте перекладина ворот Кариуса помешала Редмонду оформить дубль.



"Ливерпуль" удивил не столько результатом, сколько своей игрой — привычно заряженная команда Юргена Клоппа на сей раз была излишне пассивна. Не исключено, что мыслями "красные" уже целиком на предстоящем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Так или иначе, но ответная встреча, которая пройдет на "Энфилде", оставляет "Ливерпулю" шанс исправиться.



"Саутгемптон" — "Ливерпуль" — 1:0 (1:0)



Гол: Редмонд 20.



"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Йошида, Ван Дейк, Бертран, Класи (Хейбьерг 73), Дэвис (Уорд-Проуз 82), Ромеу, Редмонд, Тадич, Родригес (Лонг 82).



"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум (Коутиньо 61), Лаллана, Фирмино (Ориги 83), Старридж.



Предупреждения: Родригес, Тадич.