"Ливерпуль" проиграл "Саутгемптону" в Кубке Лиги

Натан Редмонд "Ливерпуль" поставил под вопрос свое участие в финале Кубка Лиги второй год подряд, проиграв первый полуфинальный матч "Саутгемптону" — 1:0.

Тренер "святых" Клод Пюэль вернул всех сильнейших игроков в стартовый состав после ничейного матча с "Норвичем" в Кубке Англии. Капитан Жозе Фонте остался вне команды.

Впервые с 26 ноября в заявку "красных" попал полузащитник Филиппе Коутиньо, расположившись среди запасных. На острие атак отправился Даниэль Старридж.

"Ливерпуль" достаточно уверенно владел мячом в начале матча и пытался нагнетать давление. Хороший момент открыть счет имел Роберто Фирмино, пробив из пределов штрафной площади под перекладину, но голкипер Фрэйзер Форстер выручил хозяев.

А на 19-й минуте прозвучал первый тревожный звоночек для "красных", чьи защитники напрочь позабыли в своей штрафной Натана Редмонда. Стремительный вингер "Саутгемптона" остался в одиночестве, но Лорис Кариус бросился грудью на амбразуру и ногой отразил удар.

Прошло еще полторы минуты, и Редмонд взял реванш у Кариуса. Джею Родригесу удалась дерзкая передача с правого края между ног Рагнару Клавану, в результате чего Натан выскочил на свидание с голкипером и послал мяч в дальний угол ворот — 1:0.

"Ливерпуль" заметно погрустнел после пропущенного мяча, тогда как "святые", напротив, лишь добавили в уверенности и остаток тайма провели первым номером. На 43-й минуте только Кариус уберег гостей от второго гола, отразив удар из центра штрафной Редмонда.

Не ладилась игра у "красных" и во втором тайме. Отсутствие моментов заставило Юргена Клоппа выпустить на заключительные полчаса Коутиньо, однако толку было мало.

Более того, гости могли пропустить и второй гол, но на 83-й минуте перекладина ворот Кариуса помешала Редмонду оформить дубль.

"Ливерпуль" удивил не столько результатом, сколько своей игрой — привычно заряженная команда Юргена Клоппа на сей раз была излишне пассивна. Не исключено, что мыслями "красные" уже целиком на предстоящем матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед". Так или иначе, но ответная встреча, которая пройдет на "Энфилде", оставляет "Ливерпулю" шанс исправиться.

"Саутгемптон" — "Ливерпуль" — 1:0 (1:0)

Гол: Редмонд 20.

"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Йошида, Ван Дейк, Бертран, Класи (Хейбьерг 73), Дэвис (Уорд-Проуз 82), Ромеу, Редмонд, Тадич, Родригес (Лонг 82).

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум (Коутиньо 61), Лаллана, Фирмино (Ориги 83), Старридж.

Предупреждения: Родригес, Тадич.


Метки Кубок Лиги, Ливерпуль, обзор матча, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2017 00:35

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Последние комментарии:




  1. liverpoolfan94 12.01.2017 00:47 # liverpoolfan94
    Корм для хейтеров не более...

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  2. x2 12.01.2017 00:46 # x2
    Ливерпуль по делу проиграли.
    Максимум этого клуба с таким составом 5-6 места.
    Непонятно почему избивались от Сахо и Шкртела и оставили Ловрена. Последний так вообще средний защитник, не уровень топ-клуба ни на минутку.
    С Милнером в роли левого защитника ждите еще много-много потерянных очков. Ну и опорника бы им не помешало

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  3. stakhanov 12.01.2017 00:44 # stakhanov
    http://www.football-observatory.com/IMG/sites/b5wp/2016/171/en/

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  4. mancunia-planet 12.01.2017 00:44 # mancunia-planet
    Требую продолжения банкета на ОТ

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  5. gidro-met 12.01.2017 00:44 # gidro-met
    Когда эмоции закончились, на подиум вышел Пюэль с прагматизмом.

    Без кэпа и Коута в форме - в след за Арсом домой. Боритесь только за чемпик с такой лавкой.

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  6. rustik 12.01.2017 00:43 # rustik
    шанс есть и на Энфилде мы его используем. Увидимся на ОТ

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  7. kms-po-sportu 12.01.2017 00:43 # kms-po-sportu
    Кавтинья>азар

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  8. skychnie-oboi 12.01.2017 00:42 # skychnie-oboi
    Устали - все силы отдали в первом круге.
    По этому мы прощаем этот спад команде.

    Ведь мы соревнуемся с мешками денежными - которые за 1 млд могут купить любого просто так.
    На Энфилде будет другая игра.Всем Инвы.

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  9. qess 12.01.2017 00:42 # qess
    опять колбасню поимели

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  10. gusto 12.01.2017 00:41 # gusto
    Матч на 2-0 скорее, чем 1-1 во 2 тайме шел
    Лфк слаб, чет сдали. Матч с мю будет жарким. Клопп дает надежду моуру.
    Ну и мане> клопп

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  11. loveunited89 12.01.2017 00:41 # loveunited89
    Ливерная колбаска хаха)

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  12. red-devil-4ever 12.01.2017 00:41 # red-devil-4ever
    в принципе эти 1-0 не трагедия, пеликаны дома могут все свои проблемы решить
    тем интереснее будет

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  13. reeker 12.01.2017 00:40 # reeker
    Ждём комментов в исполнении колбасников,в которых они будут поливать грязью своих кумиров.

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  14. abrec 12.01.2017 00:40 # abrec
    Не исключено, что мыслями "красные" уже целиком на предстоящем матче против "Манчестер Юнайтед

    Какой нахер Манчестер Юнайтед, еле ноги передвигали

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  15. footbal228 12.01.2017 00:40 # footbal228
    нах этот кубок не сдался

    Клопп купи опорника и лз

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  16. imfake 12.01.2017 00:39 # imfake
    неудачи сауту в финале

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